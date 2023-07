Kšiltovku dozadu, mladistvý oděv a kytara vyluzující hlučné tóny. Při pohledu na podium, kde křepčí metalová kapela A.T.D., byste tomu chlapíkovi nehádali jeho skutečný věk. Rocker tělem i duší Zdeněk Vichta paří i v šestasedmdesáti letech.

V šestasedmdesáti letech paří Zdeněk Vichta death metal jako mladík | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Rodák z Těšetic na Olomoucku propadl hudbě už ve dvanácti letech. "Ve čtvrté nebo páté třídě jsme zpívali ve sboru. Tenkrát si mě vybrali, ale dnes už nezpívám, protože mám vysychání v hrdle," ohlíží se k hudebním začátkům Vichta.

Začínal se Suchým a Šlitrem. "Hrát a zpívat jsem začal takové tehdy populární songy. Suchého, Šlitra, hrával jsem i Ježka. To všechno jako kluk. Převrátilo se to až na vojně, tam jsme měli bigbít. Sloužil jsem v Boleticích na Šumavě," vzpomíná nestárnoucí rocker.

V zeleném se setkal s Helešicem a mohl jít do Prahy

"V kapele jsem měl tu čest si zahrát se slavným pražským bubeníkem Jardou Helešicem. Měl jsem nabídky jít do Prahy, ale dělat si konzervatoř a topit v kotelně jako on jsem nechtěl," usmívá se Vichta.

V regionu hrál ve spoustě kapel. "První byl Akord v Čelechovicích na Hané, pak Gradace z Kostelce na Hané. Následovalo A.T.D., kdy nás v roce 1983 tehdejší mocipáni zakázali," přiblížil kytarový mág s tím, že museli hrát pod názvem Trend.

Po desetileté pauze přišla nabídka hrát death metal

"Kluci mě oslovili, jestli bych se nepřidal k From Beyond. Tak jsem sedm let hrál ten blicí metal. Pak jsem se přidal i k A.T.D. a koncertujeme dodnes," vylíčil rockový dědek svůj přechod k nejtvrdší hudbě.

Přes pokročilý věk se mu líbí moderní kapely. "Každý se mi diví, ale mně se líbí Slipknot. Nevím proč, ale zkrátka v sobě něco mají. Ty jejich nápady a melodičnost. Samozřejmě mám rád Metallicu nebo Slayer," říká s úsměvem jeden z nejznámějších muzikantů na Hané.

Že mu říkají táto nebo dědku je mu fuk. "Kluci jsou o třicet let mladší a říkají mi všelijak. Je mi to ale úplně jedno. Spíše vnímám, že nás poslouchají třeba o padesát let mladší fanoušci. Z toho mám opravdu radost. Je dobře, že takoví lidé pořád existují," usmívá se Zdeněk Vichta.

Stále srdcem mladý rocker plánuje hrát do osmdesáti. "Počítám tak do osmdesátky. Dýl asi ne, přece nebudu dohánět Petra Jandu. Popravdě ale nevím, záleží na zdraví a také na klucích, jestli mě ještě budou chtít vedle sebe," uzavírá nestárnoucí muzikant.