Divoká hudební jízda rozhýbe tuto sobotu sportovní areály ve dvou sousedních obcích u Olomouce: zatímco v Horce nad Moravou láká na známá jména tradiční rockový festival, ve vedlejším Chomoutově bude zase bavit publikum našlapaná smršť punkových kapel.

Punkový festival. Ilustrační foto | Foto: Kateřina Svobodová

Chomoutovský festival Zatrestfest se koná už potřetí, tradičně ve fotbalovém areálu u silnice na Horku. Od jedné hodiny až do půlnoci to tam rozžhaví punkovou energií desítka kapel z Moravy, Čech i Slovenska.

„Atmosféra bývá vždycky perfektní, punková, ale pohodová, bez nějakých konfliktních situací. Chodí i mladí lidé, zveme také místní. Pro nás, co jsme vyrůstali v 90. letech, je to možnost se potkat, zavzpomínat na ty časy, společně se pobavit,“ přiblížil Lukáš Dostál, organizátor a frontman pořádající olomoucké kapely Zatrest. „Účast stále stoupá, minule dorazilo dvě stě lidí, letos by mohlo být zase ještě víc,“ odhadl.

S organizací a občerstvením punkerům pomáhají chomoutovští dobrovolní hasiči. Převaha festivalových návštěvníků nad 30 let má prý pro pořadatele velkou výhodu. „Starší už jsou klidnější, nemuseli jsme nikdy řešit nějaké problémy nebo nepříjemnosti,“ pochvaloval si za organizátory Lukáš Dostál.

Výběr kapel se podle něj letos obzvlášť povedl. „Osobně se hodně těším na Zvlášňý školu, která je ze západních Čech a na Moravu moc nejezdí. Moje oblíbená skupina je pak Hasiaci prístroj ze Slovenska, kapela Driák zase u nás patří k současné první lize. Ale všechny kapely stojí za to,“ zval na festival chomoutovský punker.

Organizátoři připravili pro festivalové návštěvníky kromě občerstvení i pronajatý autobus, který je zaveze po skončení akce do Olomouce.

Zatrestfest - podrobné info zde

Doga, Gaia Mesiah i pecky Rammsteinu

Jen o kousek dál, v sousední Horce nad Moravou, v sobotu rozbalí atraktivní program již 12. ročník populárního festivalu Rocková Horka. Ve venkovním areálu tamního Sokola se začne hrát v 15 hodin, konec je naplánován na jednu hodinu v noci.

Na podiu to postupně rozjede tuzemský objev roku Koblížci, česká stálice Doga, energií sršící Gaia Mesiah a olomoučtí metaloví experimentátoři Hazydecay. Na programu jsou i dvě špičkové „revival“ kapely: Pražský výběr Tribute a Rammstein CZ.

Na čepu bude v Horce pivo Chomout ze sousedního Chomoutova.

Rocková Horka - podrobné info zde

Návštěvníci obou festivalů musí počítat s omezeními v dopravě, které v sobotu čekají Olomouc a okolí kvůli večernímu půlmaratonu. Neprůjezdná je také kvůli opravě cesta přes centrum Horky směrem na Chomoutov.