Galerie Šantovka se řadí mezi deset největších a nejnavštěvovanějších obchodních center v České republice. Jste na tento olomoucký projekt pyšný?

Rozhodně ano. Olomouc je krásné středoevropské město a bylo pro mě velkou výzvou dostat zde příležitost. Snažili jsme se moderními výrazovými prostředky navázat na centrum města, vytvořili jsme jedinečný barevný design fasády, oživili okolní vodní toky. Je to ukázka soužití historické a moderní architektury a učebnicový příklad revitalizace brownfieldu na okraji historického jádra a jejího začlenění do života města. Potěšila mě řada ocenění stavby, nejlepším měřítkem obliby je však právě návštěvnost.

Šantovka je součástí Olomouce již devátým rokem. S odstupem času vidíte něco, co byste dnes udělal jinak?

V době vzniku jsme se snažili reflektovat nejaktuálnější trendy. Šantovka je ale otevřený koncept, který se v čase může měnit. Z dnešního pohledu by bylo možné ještě více zpříjemnit a oživit veřejná prostranství, zahrnout terasy s restauracemi s nápaditým stíněním pro letní stolování. Šantovku však zanedlouho čeká redesign a řada těchto prvků se v něm jistě objeví.

Spolupracujete i na rozšíření stávajícího obchodního centra. Design Galerie Šantovka 2 je již hotov? Mohl byste přiblížit, jak bude vypadat?

Zatím nešlo o detaily vnějšího vzhledu, design fasád. Navrhli jsme funkční členění lokality a její hmotové řešení. Projekt jsme výrazně přepracovali, společně s investorem se snažíme reagovat na změny životního stylu, hodnoty a názory nových generací zákazníků i dalších komunit ve městě. Architektura se dnes neobejde bez sociologické a ekonomické analýzy, je to multidisciplinární obor. Lidé už nechtějí cestovat pouze autem, chtějí využívat progresivní formy mobility šetrné k přírodě. Důraz klademe na veřejná prostranství jako místa pro setkávání. Projekt je proto vzdušný, pracuje s korytem řeky a otevírá se do okolního prostoru. Opustili jsme monobloky, navrhujeme jednotlivé budovy provázané do multifunkčního celku. Ten nebude jen o obchodech, součástí je i velká kulturní scéna, bydlení, kanceláře, hotel a spousta atraktivních příležitostí pro trávení volného času.

Součástí výstavby druhé etapy obchodního centra bude hotel Marriott. Kde bude situován a jak zapadne do celého komplexu?

Dlouho jsme o umístění hotelu přemýšleli a vystřídali několik variant, včetně umístění u řeky. Tu jsme se však nakonec rozhodli zpřístupnit všem občanům města. Hotel je jednou z pohledových dominant lokality, nakonec jsme jej umístili nedaleko Šantovka Tower. Vzhledem ke kulturní scéně a řadě atrakcí minimálně regionálního významu je role hotelu v lokalitě logická, kongresové zázemí navíc navazuje na potřeby vysokoškolských institucí i rozvíjejících se vědeckých a medicínských center.

Bude Šantovka 2 více „zelená“? Bude kladen větší důraz na principy udržitelné výstavby?

Pro nás je samozřejmostí počítat při projektování s požadavky na energetickou úspornost budov, zodpovědné hospodaření s vodou apod. Pracujeme se zelení v interiérech, na fasádách budov, ozeleňují se střechy, součástí projektů bývá vysoký podíl zeleně, např. komunitní zahrady. Myslí se na bezpečnost ptactva, střešní louky s květinami slouží jako prostředí pro chov včel. Takové prvky budou začleněny i do definitivní podoby druhé etapy Šantovky, ostatně vím, že v tomto duchu čeká úpravy i současná galerie.

Solitérní věž je správná koncepce

Součástí olomouckého projektu je výšková budova Šantovka Tower. Ta na svoji realizaci stále čeká. I přes nedávný úspěch u soudu mohou plány na stavbu více než sedmdesátimetrové budovy narazit na další překážky. Mrzí vás to? Dokázal byste si představit celý projekt bez výškové budovy?

Osobně jsem přesvědčen, že nová městská čtvrť, která postupně v areálu po bývalé chemičce vzniká, si zaslouží dominantu, že je to správná urbanistická koncepce. Jde o solitérní věž, nikoliv nějaký nový “downtown”. Už dnes se navíc nejkrásnější pohledy na historické jádro města naskýtají právě z vyšších budov a tato nebude výjimkou. Přemýšlíme, jakou formou pohled na olomoucké panorama zpřístupníme i veřejnosti.

Na definitivním designu budovy Šantovka Tower už pracujete? Jak bude vypadat? Bude menší a tlustá…

V médiích se zatím objevovaly vizualizace, které byly podkladem pro územní rozhodnutí. To posuzuje jen nejobecnější parametry stavby. Její vnější design teprve ladíme. Velmi pečlivě promýšlíme hmotové, funkční i výškové pojetí věže. Je to pro město velmi důležitá budova a musíme proto otestovat mnoho variant řešení, abychom dosáhli co nejlepších výsledků a vytvořili krásný nový přírůstek do architektonické mozaiky Olomouce. Až budeme mít návrh hotový, určitě ho rádi představíme veřejnosti.

Kolik takových výškových staveb Olomouc unese?

Pracuji v Londýně, jedné ze světových metropolí a finančních center. Historická architektura se tam snoubí s moderní, výškové stavby se však vymkly kontrole, vzniká jich obrovské množství. Ve městě typu Olomouce si rozhodně nepředstavuji žádný les mrakodrapů. Nově vznikající čtvrti, vetší urbanistické celky však může dotvořit výšková dominanta, která navíc přinese nové pohledy na město. Naopak architektura olomouckých předměstí s velkými panelovými monobloky na dlouhou dobu pokazila tvář některých částí Olomouce a vzala lidem výhledy na historické centrum města.

Radnice musí definovat, jak město rozvíjet

Spolupracoval jste s celou řadou developerů a zadavatelů projektů v různých zemích. Jak se vám pracuje na projektech v Česku? Pozorujete vývoj k větší zodpovědnosti vůči společnosti a odvaze měnit věci ve prospěch budoucnosti?

Obecně vítám, že developeři ve střední Evropě chtějí svá města rozvíjet a probouzet ze stagnace dlouhé komunistické éry. S našimi olomouckými partnery se mi spolupracuje skvěle, své město milují, chtějí ho posunout vpřed a jde jim o kvalitu. Diskutujeme společně každý detail projektu, spoustu variant, abychom jej optimalizovali. Společenská odpovědnost firem je dnes trend v celém světě a často jsou to právě podnikatelé, kteří hrají roli odvážných vizionářů.

Před pár dny jste se v Olomouci zúčastnil konference s názvem Olomouc mezi minulostí a budoucností. Spojení moderní a historická architektura, je to pro vás velké téma?

Pracuji hlavně na multifunkčních komerčních projektech, a to i v řadě historicky významných měst, proto je to téma, které mě velmi zajímá. Veřejná diskuse o rozvoji měst je strašně důležitá, stejně jako vytváření atmosféry spolupráce mezi politickým vedením města, architekty, urbanisty, památkáři, developery, stavebními firmami. V dobré atmosféře se všichni mohou navzájem inspirovat a podpořit ve snaze o kvalitu. Významné světové metropole jako je Vídeň, Londýn, Paříž či Praha úspěšně absorbovaly do svých center moderní stavby, Cílem je, aby držely krok s dobou, byly lidnaté a úspěšné. Na druhé straně je nutné, aby politické reprezentace na radnicích jasně definovaly dlouhodobé cíle, kam chtějí města rozvíjet.

Jak najít správný poměr mezi ochranou historického dědictví a rozvojem města do budoucnosti?

Vše je o vzájemném respektu a uvědomění si, že se oba urbanistické výrazové prvky potřebují. Jeden nemůže být bez druhého. Kořeny jsou stejně důležité jako to, z čeho budou nadále vyživovány. Navíc i některé moderní budovy budou jednou architektonickými památkami. Na konferenci mě velmi zaujalo vystoupení prof. Zatloukala s příklady různých záměrů z minulosti Olomouce. Rozlišil přístup, navazující a částečně kopírující historickou architekturu, a odvážnější projekty, stavějící staré a nové na kontrastu. Souhlasím, že pro oba přístupy je důležitá kvalita. Například kolega Šépka prezentoval projekt Středoevropského fóra, který je právě příkladem druhého přístupu a má podle mého názoru obrovský potenciál. Odvážné stavby přinášejí nejen originální design, ale i revoluční postupy výstavby a nové technologie. V angličtině máme slovo “craftmanship”, něco jako um, řemeslo, a to je důležité i v digitálním věku. Myšlenka vytisknout ikonickou budovu na 3D tiskárně je úžasná výzva.

Líbí se mi projekt ve Wroclawi

V roce 2019 jste převzal prestižní Versailleskou cenu UNESCO za architekturu. Co to pro vás znamenalo?

Ocenění samozřejmě člověka potěší, v tomto případě šlo o projekt Prado v Marseille. Takové ceny jsou ale prchavou věcí okamžiku, budovy vydrží na svém místě po desetiletí či staletí a ovlivňují sociální prostředí a jeho vnější kulisy. Pokud odvedeme dobrou práci, která projde takovým testem, to mě naplňuje více.

Pokud byste měl ukázat na jeden projekt, kde se spojení historie a moderní, nadčasové architektury povedlo dokonale, byť při zrodu vyvolával záměr velké emoce a kritiku? Který by to byl?

Objektivní dokonalost v této oblasti neexistuje. Design je osobní záležitost, každý na něj pohlíží jinak, je to subjektivní fenomén. Líbí se mi projekt, který jsme realizovali v polské Wroclawi. Zachovali jsme tam historické fasády původního předválečného obchodního domu „Wertheim“ z 30. let a oživili jej s našimi polskými partnery z kanceláře Maćków Pracownia Projektowa interiérem a „supermoderní“ přístavbou.

Rýsuje se nějaká další spolupráce v České republice? Na čem momentálně pracujete?

Jsme samozřejmě rádi, že dostáváme příležitosti i jinde v České republice, kromě jiných světových oblastí jsme aktivní obecně ve střední a východní Evropě a v Pobaltí. Podrobnosti nových projektů jsou samozřejmě z komerčních důvodů důvěrné, ale slibuji, že je budeme sdílet a zveřejňovat, jakmile to bude možné.