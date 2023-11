Dnes už bývalá ubytovna v Riegrově ulici, která byla ostudou historického centra Olomouce, je na prodej. Dva vzájemně propojené činžovní domy nechal vlastník vyklidit a zpracována je studie řešící proměnu budov na moderní bydlení studentského typu. Zájemci o koupi jsou.

Bývalá ubytovna v Riegrově ulici (budovy Riegrova 14 a 16) je na prodej. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Nemovitost je vyklizená, kromě drogerie DM, která zde funguje a zůstává, a je připravena pro investora, který ji koupí a už si s ní poradí, jak uzná za vhodné. Současný majitel zpracoval základní studii, která řeší, co by tam případně mohlo vzniknout,“ uvedl Petr Korytar, ředitel Hanácké realitní kanceláře, která zajišťuje prodej těchto činžovních domů.

Vlastník nechal zpracovat studii na rekonstrukci Riegrovy 14 a 16, která počítá s vybudováním 52 ubytovacích jednotek. Jednalo by se o moderní malometrážní byty s vlastním sociálním zázemím s celkovou kapacitou až 82 osob.

Pro srovnání v problematické ubytovně, jež v srpnu ukončila činnost, bylo podle dostupných informací i přes 150 lidí.

Podle Korytara zájemci o tuto zajímavou příležitost jsou. Řeší využití a provádějí si kalkulace. Využití zatím směřují k tomu, co je aktuálně navrženo studií – studentské bydlení, malometrážní byty.

„Před podpisem smlouvy to v tuto chvíli ještě není,“ uvedl s tím, že o tento soubor nemovitostí stojících ve vstupní bráně na Horní náměstí s památkou UNESCO projevili zájem místní investoři i skupiny mimo Olomouc.

Lepší výhled do budoucna

Cenu nabízených spojených činžovních domů realitní kancelář nezveřejňuje. „S majitelem jsme domluveni, že ji nebudeme zveřejňovat, pouze při jednání s konkrétními zájemci,“ dodal.

V minulosti v jednom z objektů fungoval hotel Morava. V poslední době byly činžovní domy ostudou historického centra.

„Všichni jsme vnímali, že v dosavadním neutěšeném stavu to byla taková černá kaňka na Olomouci, a jsme asi všichni rádi, že se tato etapa uzavřela a bude to mít lepší výhled do budoucna,“ uzavřel Korytar.

