Situaci v Riegrově ulici několikrát projednávala komise pro prevence kriminality a její řešení opakovaně požadovala komise městské části Olomouc střed. „V této lokalitě je subjektivně vnímán výrazný nárůst společensky nevhodného chování souvisejícího s obyvateli ubytovny v Riegrově ulici, jako je pokřikování, shlukování a narušování veřejného pořádku. Ve většině případů však nejde o jednání, které by bylo právně postižitelné,“ popsala náměstkyně primátora Eva Kolářová.

Bzedoplatková zóna se nechystá

Za loňský rok policie České republiky eviduje v Riegrově ulici celkem 72 přestupků, což představuje přibližně půl procenta ze všech přestupků spáchaných na území města. Městská policie tam loni řešila méně přestupků v oblasti veřejného pořádku než v předchozích letech.

Podle policie tak nejsou faktické důvody pro vyhlášení této lokality za oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Rada města Olomouce proto prozatím neplánuje vyhlásit oblast Riegrovy ulice jako takzvanou bezdoplatkovou zónu.

„Za dané situace by se nepodařilo naplnit znaky, které příslušná zákonná úprava pro vydání tohoto opatření požaduje,“ vysvětlila náměstkyně Eva Kolářová.

Asistent? Člověk s neformální autoritou

Nový asistent prevence kriminality se v této lokalitě, centru města a okolních parcích bude pohybovat od začátku října. Pracovat má převážně s tamní mládeží.

„Není ani strážníkem ani sociálním pracovníkem. Je to člověk, který má dobrou znalost prostředí i osob ohrožených sociálním vyloučením, musí mít neformální autoritu a přehled o vnitřním dění,“ objasnil Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu s tím, že asistenta zaučí a metodicky povedou pracovníci městské policie.

Projekt asistenta prevence kriminality bude probíhat jako zkušební do konce letošního roku.

„Pokud se osvědčí, bude vedení města rozhodovat o jeho pokračování a případném rozšíření o lokality, jako je prostor před olomouckým hlavním nádražím nebo Černá cesta,“ sdělila mluvčí města Radka Štědrá.

Dobrá zkušenost ze Šternberka

Dva asistenty prevence kriminality využívají už několik let ve Šternberku. Nejdříve byly tyto pracovní pozice financovány z programu prevence kriminality a dotačních programů Evropské unie, později se z asistentů stali civilní zaměstnanci šternberské městské policie.

„Oba asistenti, zaměstnáváme muže a ženu, se pohybují ve vyloučených lokalitách a monitorují tam průběžně situaci. Díky tomu mají stále přehled o tom, co se tam děje. Výhodou je velmi dobrá znalost prostředí i to, že si dokáží získat důvěru tamních obyvatel. Ti pak s nimi komunikují lépe než pokud by měli jednat přímo se strážníky. S výsledky práce zdejších asistentů jsme spokojeni,“ uvedl zástupce velitele šternberské městské policie Josef Faltys.