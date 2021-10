Volební rezultát byl pro něj překvapující. "Kdyby mi někdo řekl, že volby dopadnou tak jak dopadly, považoval bych to za téměř až špatný vtip. Doufal jsem, že dojde ke změně, ale až tak výrazné přerozdělení jsem opravdu nečekal," komentuje výsledky Benýšek, který dodává: "Mám radost z toho, že zvítězil zdravý rozum."

Těší jej, že lidé dali důvěru stranám, Babišův politický projekt za ni nepovažuje.

"Vítězná koalice Spolu je složena z politických stran. Málokdo si uvědomuje, že ANO není politickou stranou. Jedná se o hnutí, kterému já spíše říkám sekta. Česká republika se vrátila k parlamentní stranické demokracii," zamýšlí se úspěšný podnikatel.

Babiš rozdává, ale ne ze svého

Voliči podle Benýška rozhodli, kam patří SPD a komunisté.

"ANO dopadlo jak dopadlo, osobně si myslím, že Okamura si myslel, že dopadne mnohem lépe. Voliči mu jasně ukázali, kde je jeho místo. Překvapením pro mě není výsledek sociálních demokratů a komunistů. Hlavně komunisti padají pomalu ale jistě mimo hranice lidského chápání a vzpomínek," pokračuje Benýšek.

Různé novodobé sestavy nepovažuje politik ODS za přínosné.

"Trikolora, Přísaha a další podobná podnikatelská seskupení jsou pouze vyhazováním voličských hlasů," říká.

Domnívá se, že protibabišovská koalice by u kormidla měla fungovat.

"Osm let platí, že nikdo neumí dát tolik, kolik umí Andrej Babiš slíbit. On masívně rozdává, ale nikdy ze svého. Podává to ale tak, že se jedná o jeho osobní zásluhu. Určitá část voličů mu to žere, protože si to neumí spočítat. Koalice Spolu se dala dohromady proto, aby tohle skončilo. Spojily se strany, které jsou okolo politického středu, možná více vpravo. Myslím, že by to mělo fungovat," věří v lepší zítřky pravicově orientovaný byznysmen.

O rostoucím dluhu podle Benýška nemají lidé povědomí.

"Andrej Babiš jako premiér zapomněl lidem říkat, že se za poslední tři roky hodnota státního dluhu zdvojnásobila. Sám Nejvyšší kontrolní úřad zkonstatoval, že to nemá nic společného s covidem. Voliči se upláceli státními penězi…," krčí rameny pokračuje a pokračuje: "Jednoznačně se musí stabilizovat státní finance. Pojmenovat jak vysoká je hodnota státního dluhu, podívat se do státních hmotných rezerv. Rozhazovačná politika Andreje Babiše dokonale vysála státní rezervy."

Krev, pot a slzy

Podnikatel očekává, že vítěznou koalici čeká nyní hodně nepopulárních kroků.

"Nenazval bych to Pyrrhovým vítězstvím, ale napadá mě příměr Krev, pot a slzy, které opravdu mohou nastat. Jsme zemí silně závislou na exportu. Záleží tedy hodně na tom, jak se daří i okolním zemím. My jsme pro ně silnou průmyslovou základnou," varuje před budoucností vlivný obchodník.

"Místní" politika se ale dle jeho názoru tolik nezmění.

"Ono už je to vidět i v aktuálních výsledcích. Například na Prostějovsku, ale i v příhraničních částech kraje zafungoval patriotismus stylu: ´My víme, že ti hoši kradou, ale jsou naši a tím pádem jim to hodíme.´ Tihle voliči splnili svou roli a zajistili životní úroveň svým kandidátům a také poslaneckou imunitu, kterou ti hoši potřebují," podivuje se Benýšek.