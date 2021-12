Podnikatel Benýšek chce olomouckou tržnici: Jako student jsem tam prodával

Jak sdělil řekl Olomouckému deníku, je připravený investovat do úprav plochy 25 milionů korun a už má trhovce, kteří by nabízeli svoje výpěstky či výrobky. Provoz tržiště by podle svých slov mohl zahájit okamžitě.

„Je to centrum Olomouce a nám záleží na tom, aby plochy vypadaly důstojně. Chceme tady proinvestovat peníze a prostoru dát lepší koncepci,“ uvedl Benýšek.

Ekonomicky nejasné věci

S některými podmínkami soutěže má podobný problém jako potenciální investoři, s nimiž radnice vedla předběžné tržní konzultace. Nabídku městu nakonec nepředložili. Nemají za požadovaných podmínek zájem.

„Každý máme jinou pohnutku, proč to děláme. Jsem vzděláním zemědělský inženýr a jako student jsem tam roky prodával zemědělské výpěstky. Mám vztah k Olomouci, mému rodnému městu,“ popisoval.

V podmínkách koncesní smlouvy je podle podnikatele řada ekonomicky nejasných věcí.

„Je jasně řečeno, co všechno musíte udělat, za co odpovídáte a za co nesete smluvní sankce. Na druhou stranu město ruší dvě ekonomicky smysluplné věci, které doposud běžely: prodej na rohu křižovatky a parkoviště,“ poukázal.

„Ale i tak do toho chceme jít. A že jsem nabídku podal a složili jsme kauci, naznačuje, že to myslíme zcela vážně,“ uvedl Richard Benýšek.

O koupi budovy neuvažuje

Pokud by uspěl a město s ním podepsalo smlouvu, neuvažuje o koupi historické budovy tržnice, kterou stávající vlastníci prodávají. V minulosti dostal nabídku. To ještě od bývalého vlastníka někdejších jatek.

„Požadovaná částka není akceptovatelná. Kdyby byla jinde, a my jsme získali koncesi, z dlouhodobého pohledu by to snad smysl dávalo, ale nyní to není aktuální. Běžný trhovec, zelinář, sedlák, ten tržnici na nic nepotřebuje,“ vysvětlil prioritu.

O nabídce zájemce o pronájem tržiště bude v příštích dnech jednat rada města. V tomto týdnu, kdy vypršel termín pro zájemce, se vedení města nevyjadřovalo a zatím nezveřejnilo ani počet podaných nabídek.

Plán B

Pokud by účastník koncesního řízení neuspěl, má město vymyšlený plán B. Do plochy investuje a trhy bude provozovat prostřednictvím svého Výstaviště Flora.

„Bude realizovat provoz zelných trhů a město bude na své náklady řešit potřebnou investici,“ sdělil v týdnu Olomouckému deníku náměstek primátora Matouš Pelikán.

Postupně, během tří let, by mělo investovat zhruba 15 milionů korun, jak v rámci soutěže očekává od soukromého investora.

„To jsou náklady, které, nevzejde-li žádný provozovatel, by mělo realizovat město, pokud bychom šli do té míry,“ uvedl náměstek.

Ať už bude tržiště provozovat soukromník či město, podle náměstka Pelikána mohou Olomoučané počítat s tím, že na jaře bude trh v provozu, jak jsou zvyklí, byť v omezené míře vzhledem k předpokládaným stavebním činnostem.

„Zelné trhy na jaře začnou. Chceme, aby provoz trhů byl kontinuálně zachován,“ ujistil.