Kdysi vyhlášená olomoucká restaurace U Huberta se během necelého roku proměnila v Komunitní centrum pro válečné veterány.

Hrdinové z II. světové války i novodobí veteráni, kteří byli v misích, zde najdou podporu, psychologickou a sociální pomoc.

„Měli jsme pocit, že by nejen druhováleční, ale hlavně novodobí veteráni potřebovali mít své zázemí. Kout, kde by se mohli scházet, kam by mohli přijít se poradit se sociálními, psychickými či finančními problémy,“ vysvětlovala Dana Václavíková, vedoucí Komunitního centra pro váleční veterány v Olomouci.

„Ne vždy a se vším si člověk dokáže poradit a my jsme chtěli, aby věděli, že je místo, kam mohou s důvěrou přijít, a kde jim velice rádi pomůžeme buďto přímo my, anebo zprostředkujeme specialistu,“ dodala.

Pro vojáky i rodiny

Začlenění se zpátky do běžného života může být pro některé veterány z válečných konfliktů velký problém. K dispozici proto bude centrum nejen samotným vojákům, kteří byli v misích, ale i jejich rodinám.

„Rodina je pro vojáka velice důležitá. A pokud má závažný problém, rodina je zároveň první, kde se to odrazí,“ sdělila Dana Václavíková.

Olomoucké středisko chce zároveň nabízet program pro veřejnost. Pořádat výstavy, besedy a přednášky. Chce spolupracovat se školami.

„Chceme ukázat, kdo je to vlastně válečný veterán, připomenout důležitou veteránskou tradici v naší zemi. Zasadit se o to, aby povědomí lidí o veteránech bylo čím dál lepší,“ poukázala Dana Václavíková.

Klubovna, kanceláře, kuchyňka

Centrum vzniklo v prostorách bývalé restaurace U Huberta v ulici 1. máje.

Zhruba za 10 měsíců zde Vojenská nemocnice Olomouc vybudovala moderní zázemí pro setkávání válečných veteránů se svými kolegy a rodinami, kanceláře pro poradenskou činnost, klubovnu, která bude doplněna o knihovnu.

Veteráni najdou kuchyňku pro přípravu občerstvení a další potřebné zázemí. Celý prostor a přístup do centra ze dvora Domu armády Olomouc je bezbariérový.

„Je řada veteránů, jejichž zdravotní stav už neumožní, aby nové centrum navštívili. Ty budeme navštěvovat doma. Pomůžeme jim a povzbudíme, aby věděli, že o nich víme a vážíme si toho, co udělali pro tuto zemi,“ dodala vedoucí centra.

První válečné veterány by mělo olomoucké centrum přivítat počátkem příštího roku. Sloužit by mělo stovkám vojáků.

V tomto týdnu ještě probíhají poslední dokončovací práce.

Na pondělí 16. prosince naplánovala Vojenská nemocnice Olomouc slavnostní otevření nových prostor.

Inspirace v Rakousku

V České republice první Komunitní centrum pro válečné veterány otevřela Vojenská nemocnice v Brně před třemi roky. Jednalo se o pilotní projekt.

Inspiraci tehdy hledala armáda u podobných zařízeních fungujících například v sousedním Rakousku.

V České republice žije na 700 veteránů z II. světové války, dalších 13 tisíc veteránů novodobých, z toho kolem 1000 žen.