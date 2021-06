„Můžeme potvrdit zahájení stavby nové restaurace McDonald’s na dálnici D35 u obce Unčovice na Olomoucku,“ sdělila Deníku ředitelka komunikace & PR pro McDonald’s ČR a SR Jitka Pajurková.

Restaurace podle ní nabídne všechny nejnovější provozní trendy McDonald’s.

„Jako je například dvojitý McDrive, digitální venkovní menuboardy nebo již tradiční kavárnu McCafé,“ uvedla Pajurková.

V restauraci bude celkem 87 míst k sezení a 72 míst na zahrádce.

VIDEO: Stavba restaurace McDonald´s u Unčovic, 21. června 2021

Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová

Stovka pracovních míst

Navazující parkoviště bude mít kapacitu 44 míst pro osobní automobily a dvě pro autobusy. Pro děti bude k dispozici venkovní dětský playland.

„Interiér restaurace bude v designu „Natural Integrity“,“ zmínila ředitelka Pajurková.

Restauraci v Unčovicích bude provozovat licenční partnerka společnosti Kamila Kleiblová, která má tři pobočky McDonald’s v Olomouci, naposledy vloni otevírala provozovnu na náměstí Národních hrdinů.

Na D35 v Unčovicích nabídne přibližně stovku pracovních míst. „Novou restauraci bychom rádi otevřeli ještě před koncem letošního roku,“ uzavřela Jitka Pajurková.

V Olomouci mohou lidé vyhledávající rychlé občerstvení využít kromě McDonald’s také další globální fast foody. Svoje zastoupení mají ve městě KFC, Burger King, Bageterie Boulevard, Subway, UGO,i Running Sushi či Amici Pizza & Burgers.

"Nestaví to kvůli Litovli"

Nové pracovní příležitosti a rozšíření gastro nabídky v Litovli vítají.

„Vzniknou desítky nových míst: potřebují čtyřicet zaměstnanců a dvacet brigádníků. Litovel je město s nízkou zaměstnaností, může být problém je obsadit. Je to však další nabídka z pohledu pracovních příležitostí i segmentu gastronomie,“ reagoval starosta Viktor Kohout.

Reakce místních jsou pestré. Zatímco někteří jsou natěšení, že nebudou s dětmi jezdit až do Olomouce, jiní kritizuji zastavění úrodné půdy, dalším pak z principu vadí americký fastfood. Stavba je podle starosty v souladu s územním plánem města.

Pozemek, kde se v pondělí minulý týden koplo do země, městu nepatřil, byl ve vlastnictví soukromníka.

„Nestaví to kvůli Litovli a Unčovicím, ale kvůli D35. Od Hradce Králové to bude první provozovna, je to pro ně strategické místo. Až za pár let bude dokončena dálnice na Hradec, provoz ještě více naroste. Umístění pobočky je z tohoto pohledu velmi dobrý tah,“ poznamenal starosta.

Dopravně nová restaurace McDonald’s nezatíží Litovel. „V blízkosti nejsou obytné domy. Do obce nikdo zajíždět nebude,“ dodal Viktor Kohout.