Nejlepší olomoucké burgery, pizza, sushi a grilované dobroty na jednom místě? To všechno návštěvníkům slibují pořadatelé premiérové akce STREETFOOD & DESIGN POP-UP, která proběhne tento pátek v nedávno otevřené kavárně v Sokolovské ulici v Olomouci. Nedaleko Hradiska a s výhledem na katedrálu.

Rest & Chill Café v Sokolovské ulici v Olomouci | Foto: Deník/Magda Vránová

Nový podnik s názvem Rest&Chill Café si Stanislav Průcha s Vladimírem Bursteinem otevřeli teprve nedávno. Sehnali starý lodní kontejner a v květnu se pustili do práce.

„Kompletně jsme jej opravili, kromě elektřiny jsme tam všechno dělali sami a přesně podle svých představ a nápadů. Mám spoustu zkušeností jako barman a chtěl jsem mít něco svého. Otevřeli jsme to tady koncem června,“ popsal Stanislav Průcha.

Společně s Vladimírem Bursteinem je jejich cílem nabízet něco, co v Olomouci dosud chybělo.

„Chceme v lidech vytvářet emoce, nabídnout jim výborné jídlo ze skvělých regionálních surovin. Náš hlavní produkt jsou poctivé a vydatné snídaně. Děláme je jinak než ostatní kavárny, nabízíme je denně od osmi do dvanácti hodin. Otevřeno máme až do osmi večer. Přes den lidé mohou přijít také na kávu, dezerty, domácí limonády a míchané nápoje,“ vyjmenoval Vladimír Burstein.

Společně s několika přáteli se rozhodli uspořádat první ročník streetfood festivalu, který tam v pátek 22. září nabídne například burgery, pizzu, sushi, koktejly, speciality z grilu i vietnamskou shishu.

„Původně to měl být jen večer s výbornou pizzou, ale postupně se to i díky našemu kamarádovi Tomáši Oklešťkovi rozrostlo na akci s účastí několika skvělých olomouckých podniků. Všichni jsou v době od 16 do 22 hodin srdečně zváni, bude to stát rozhodně za to,“ shodují se spolumajitelé podniku.

