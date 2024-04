Části Hané se začínají barvit do žluta. Navzdory kalendáři, který ukazuje začátek dubna. Řepka olejka začíná kvést minimálně o dva tři týdny dříve. Nabízejí se tak zajímavé pohledy, kdy v pozadí záplavy brukvovité rostliny v počínajícím květu je vidět sníh ve vrcholových partiích Hrubého Jeseníku.

Kvetoucí pole řepky u Olomouce a v pozadí sníh ve vrcholové partii Hrubého Jeseníku, Vysoká hole (1464 m), 8. dubna 2024 | Video: Tauberová Daniela

Extrémy střídají extrémy. Počasí připomíná spíše léto než obvyklé období kolem 8. dubna. Teploty v neděli překročily letních 25 stupňů Celsia a na některých místech v Čechách dokonce tropickou třicítku. Opět se přepisovaly rekordy.

Léto se na Hané zdrží ještě v úterý, kdy čeká se většinou polojasno s teplotami do 25°C. K večeru má ale oblačnosti přibývat a v noci na středu se přes Moravu přesune studená fronta.

Ve středu již budou maxima v Olomouckém kraji 12 až 15 °C. V pátek ale už opět zamíří ke dvacítce a výhled na nadcházející víkend zatím předpovídá opět teploty přes 20°C.

A v příštím týdnu zřejmě opět spadnou, citelně - odpoledne může být jen kolem 10 stupňů.

Co na to zemědělci?

Vlivem počasí je vegetace uspíšena o několik týdnů. Dříve kvete všechno, byliny i ovocné stromy. V případě řepky, která na polích začíná kvést, zhruba o dva až tři.

„Určitě jsme ve vegetaci minimálně o 14 dní vepředu. Mohl by uškodit mráz, ale ten zatím meteorologové nehlásí. Uvidíme. Nevidím to nijak dramaticky,“ hodnotil Tomáš Raška, hlavní agronom Zemědělského družstva Unčovice. „Každý rok je jiný a my se tomu musíme podřídit,“ podotkl.

Vláhy je letos na jaře dostatek, na některých pozemcích podle agronoma až moc, takže je zatím problém pole obdělat. „Se všemi extrémy se musíme vyrovnat,“ dodal hlavní agronom.

Vloni se v Olomouckém kraji konkrétně řepce dařilo. Zemědělci podle statistiků zaznamenali vysokou sklizeň. „Na meziročně vyšší úrodě 91,9 tisíc tun řepky v podnicích na území kraje se podílelo jak navýšení sklizňových ploch (25,9 tisíc hektarů, o 9,1 procenta více), tak vyšší výnos 3,54 t/ha,“ informoval v těchto dnech Český statistický úřad, krajská pobočka v Olomouci.