Po uzavření části olomouckého průtahu neberou kolony před křižovatkou U Anči konce. Přes Řepčín vede nejfrekventovanější objízdná trasa, kde řidiči ráno a odpoledne ve směru do města popojíždějí krokem už od Svatoplukovy. Úniku není. V Řepčínské právě v těchto dnech přetnuly silnici práce na plynovodu.

„Řvou po nás sprostě, ale my jsme to schválně nenaplánovali. Musí se to vyměnit,“ vysvětlovali v místě uzavírky pracovníci firmy, která provádí výstavbu a rekonstrukce plynovodů.

Řepčínskou ulici přetnula oprava plynovodu

Pod komunikací v ulici Řepčínská u prodejny elektro byl zjištěn únik plynu. „Tuto velkou trubku musíme dostat ven a strčit tam novou. V příštím týdnu by to mohlo být částečně průjezdné, ale ne do Balbínovy ulice, v Řepčínské,“ vysvětlovali pracovníci firmy.

Kolem nich během pár minut projelo několik aut - zákaz nezákaz. „My je zastavovat nemůžeme. Často na to ještě vztekle dupnou,“ pokrčili rameny nad bezohlednými šoféry.

Stejně tak ulicí Balbínova přijížděli ke staveništi řidiči, přestože na křižovatce stojí značka slepá ulice.

„Jedu podle navigace. Že je tady zákaz, vidím až na místě,“ rozčiloval se řidič BMW, který se otáčel těsně před staveništěm. Za ním už do slepé ulice vjížděla od Svatoplukovy další auta.

Městský průtah v ulicích Albertova, Foerstrova a Pražská bude kvůli probíhajícím opravám povrchu vozovky uzavřen do 5. listopadu.

