Rektor UP stáhl odvolání děkana Kubaly, v kauze e-mailů se nestal trestný čin

Rektor Univerzity Palackého (UP) Martin Procházka vzal zpět návrh na odvolání děkana přírodovědecké fakulty Martina Kubaly, který podal vloni na podzim kvůli údajnému zneužití osobních údajů při použití e-mailové komunikace v soudním sporu mezi UP a jedním z bývalých zaměstnanců fakulty, nyní zařazeném na vysokoškolském ústavu CATRIN. Kauzou e-mailů na UP se na základě trestního oznámení podaného UP zabývala policie. Případ odložila s tím, že se žádný trestný čin nestal.

Děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Martin Kubala. | Foto: Univerzita Palackého v Olomouci