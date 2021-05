Ve funkci 1. května nahradí Jaroslava Millera, jenž měl univerzitu vést až do roku 2022, ale vloni v prosinci oznámil rezignaci ke konci dubna. Nečekaný krok odůvodnil obstrukcemi kolem vzniku nového vysokoškolského ústavu CATRIN i svým protestem proti současným způsobům chování na akademické půdě, které se vznikem ústavu úzce souvisí.

Profesor Martin Procházka doposud vedl Fakultu zdravotnických věd UP.

„Mohu slíbit, že budu rektorem nejen dvou fakult, na kterých působím, ale rektorem celé univerzity. Slibuji, že budu dodržovat všechno to, co zaznělo v předvolebních debatách – nabízím otevřené dveře, volná diskuzní fóra, transparentnost a komunikaci,“ uvedl 31. března, když jej Akademický senát UP zvolil rektorem.

Zvítězil ve druhém kole, v němž Martin Procházka porazil Tomáše Opatrného z Přírodovědecké fakulty. O funkci se ucházeli celkem čtyři kandidáti.