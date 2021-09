Během šesti měsíců letošního roku bylo v Olomouckém kraji uzavřeno 902 sňatků. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo více o více než 15 procent více.

Na návrh ženy bylo podle statistiků rozvedeno 35,5 procenta manželství, na návrh muže to bylo 18,4 procenta a na společný návrh 46,1.

Většinou se jednalo o první rozvod, a to jak u mužů (84 % z celku), tak u žen (87,3 %). Mezi rozvaděnými páry téměř 63 procent mělo nezletilé děti.

„Podle předběžných údajů vydaly příslušné soudy v kraji v průběhu prvního pololetí rozhodnutí o 608 rozvodech. Meziročně došlo k poklesu počtu rozvodů o šest procent. Od roku 2011 je to nejnižší hodnota,“ sdělila Joanna Pozdíšková z oddělení informačních služeb krajské správy ČSÚ.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.