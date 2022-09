Na silnici z Hněvotína do Lutína se bude opravovat vozovka a také most přes řeku Blatu. První etapa zahrnuje úsek před a za mostem, druhá pak necelé dva kilometry komunikace.

„Na obou úsecích budou nové asfaltové vrstvy, udělá se sanace propadlých okrajů včetně výměny podkladních vrstev. Most dostane nový svršek. Čeká jej rekonstrukce závěrných zídek a horní části křídel, počítá se také s instalací bezpečnostních svodidel. Povrch opěr a nosná konstrukce mostu bude opravena,“ popsala rozsah prací mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.Rekonstrukce silnice mezi Hněvotínem a Lutínem je podle ní součástí rozsáhlé stavby nazvané Slatinice – Olomouc – extravilány.

„Celkové náklady dosahují 57,6 milionu korun včetně daně z přidané hodnoty. Úseky ze Slatinic do Lutína a z Hněvotína do Nedvězí již byly letos dokončeny a zprovozněny. Silnice z Hněvotína do Lutína je posledním realizovaným úsekem této stavby. V období od dubna do června příštího roku se ještě bude zpevňovat koryto řeky a budovat sjezdy na okolní pozemky v celé délce stavby. Tímto bude celá investiční akce dokončena. Práce v roce 2023 budou probíhat za trvalého silničního provozu,“ informovala Eva Knajblová.

Místní opravu vítají

Opravu silnice z Hněvotína do Lutína, která začne ve čtvrtek, místní vítají.

„Jsme rádi, že na rekonstrukci nyní došlo, čekali jsme na to snad dva nebo tři roky. Je to páteřní komunikace směrem do Lutína, provoz je tam značný a to včetně nákladní dopravy. Dělali jsme si pro potřeby obce vlastní dopravní průzkum. Prováděli jej místní senioři a napočítali, že naší vesnicí projede sedm a půl tisíce vozidel denně. Pokud se silnice do Lutína opraví, bude pak doprava méně hlučná a také bezpečnější,“ sdělil starosta obce Jaroslav Dvořák.

Kudy objížďkou?

Obousměrná objízdná trasa pro vozidla do 12 tun podle něj povede po silnici třetí třídy přes takzvané Hněvotínské skály, poté motoristé odbočí směrem na obec Olšany u Prostějova a budou dál pokračovat do Lutína.

„Uzavírka na téměř čtyři měsíce je samozřejmě pro všechny komplikací, ale musíme zatnout zuby a vydržet to. Tuto dobu využijeme k zahradnickým úpravám kruhového objezdu u prodejny smíšeného zboží. Čeká jej kompletní proměna,“ popsal Jaroslav Dvořák.

Také v Lutíně jsou rádi, že se silnice spojující obě obce bude opravovat.

„Je to potřeba, povrch je ve špatném stavu už delší dobu, jezdí tudy spousta našich občanů pravidelně za prací i nákupy do Olomouce. Jsme rádi, že se investuje do vozovek v blízkém okolí naší obce a těšíme se na budoucí opravy dalšího úseku silnice. Během několika let by totiž mělo dojít také na kompletní rekonstrukci průtahu Lutínem směrem na Slatinice,“ zmínil starosta Lutína Jakub Chrást.

Kvůli uzavírce budou od čtvrtka přemístěny některé zastávky autobusů IDSOK v obou dotčených obcích, autobusy budou jezdit podle výlukových jízdních řádů. Cestující podrobné informace naleznou na https://www.idsok.cz/vyluky/uplna-uzavirka-silnice-ii-570-v-useku-lutin-hnevotin/.