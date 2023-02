Na Hanou přivezou jaro tvrdí rockeři. V Prostějově vystoupí Dymytry i Traktor

Rekola jsou typická svojí růžovou barvou, ale také tím, že každé z nich má své vlastní jméno. Jména kol se zobrazují přímo v aplikaci a u každého z nich je i podrobnější popis, díky kterému se uživatel dozví, jak jméno vzniklo, případně nějakou zajímavost o městě. "Na konci roku uživatelům také ukazujeme statistiky, na kterém kole se projeli nejčastěji," doplňuje Ježek.

Pojmenovat rekolo je jednoduché. Stačí se připojit k Facebookové skupině Rekolíme v Prostějově, kde se uživatelé vždy dovědí také nejnovější informace k samotnému provozu, a návrh vložit jako komentář k příspěvku, který je k tomu určený.

VIDEO: Zdravka stužkovala maturanty v prostějovském KaSku

O tom, že pražská Rekola po čtyřech letech nahradí olomouckou společnost Nextbike rozhodla rada města v srpnu loňského roku. Růžová sdílená kola už jezdí například v Olomouci nebo Praze.

"Smlouva o provozování bikesharingu ve městě Prostějově byla uzavřena na dobu určitou dvou let a to od ledna 2023 do konce roku následujícího. Provoz veřejného sdílení jízdních kol bude každoročně spuštěn v období od března do prosince," říká náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Provoz růžových kol bude v Prostějově zahájen ve středu 1. března. Na území města budou mít zájemci k dispozici 140 sdílených kol a nejméně čtyřicet míst určených pro půjčování a vracení.