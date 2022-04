Reklamní pylon montéři dokončují na soukromém pozemku mezi železničním přejezdem a závodem MEP. Má lákat zákazníky do blízké nákupní zóny. Pata poutače je však umístěna přímo doprostřed ústí přechodu pro chodce.

Vodicí linie pro slepce na přechodu i v jeho okolí míří přímo do masivní ocelové konstrukce.

Nová nadhledna otevřela na Zábřežsku. Podívejte se, jaký je z ní výhled

Podoba poutače i jeho umístění se stalo terčem kritiky řady obyvatel města.

„Je to hnusné monstrum. Město by mělo trvat na odstranění a tomu, kdo to dal postavit, dát pořádný flastr,“ uvedl na sociální síti Facebook Marek Wilhelm.

Podle vyjádření Městského úřadu Zábřeh zdejší stavební úřad loni 19. července záměr stavby reklamního pylonu schválil. Po zahájení prací však zjistil, že reklamní pylon je umístěn jinak, než bylo povoleno.

„Z toho důvodu stavební úřad činí kroky k nápravě a na středu 20. dubna 2022 svolal jednání za účelem projednání dané situace. Z tohoto jednání vyplyne další postup,“ uvedla mluvčí města Lucie Mahdalová.