Pojmenováním nové spojnice břehů Moravy chce Olomouc napravit stav, kdy jsou mosty na území města doposud identifikovány pouze prostřednictvím místních opisů, jako je například most u Bristolu, u plynárny, u „kojeňáku“ a podobně.

„Už v roce 2020 se proto objevila myšlenka využít aktuální situaci, kdy se v souvislosti se stavbou protipovodňových opatření budují i nové mosty, a najít pro ně oficiální jména. Současně by přitom bylo možné smazat pomyslný dluh města vůči mnoha osobnostem, které se na rozvoji Olomouce podílely a dosud přitom jejich jméno nenese žádná ulice či náměstí,“ uvedl mluvčí olomouckého magistrátu Michal Folta.

Městská rada a po ní i zastupitelstvo projednaly návrh, aby nový most dostal jméno po jedné z výrazných a dosud opomíjených osobností. Vybrán byl Václav Render, jeden z nejzásadnějších tvůrců slavné olomoucké barokní epochy a především autor Sloupu Nejsvětější Trojice, památky zapsané na seznamu UNESCO.

Vídeňská zastávka

Práce na mostě jsou komplet dokončeny tak, aby se po něm mohly rozjet tramvaje a automobily. Hotovo je na navazujících komunikacích. Silnice pokrývají finální vrstvy asfaltu s novým vodorovným značením, chodníky podél pásů s nově vysazenými stromy už kryje čerstvě položená dlažba.

Tramvajovou zastávku U Bystřičky ve směru k hlavnímu nádraží přebudovalo město na takzvanou zastávku vídeňského typu, kterou Olomoučané znají z Wolkerovy ulice.

Na Masarykově třídě nově vnikne zóna 30. V lokalitě ohraničené ulicemi Pasteurova, Jeremenkova, tř. Kosmonautů a tř. 17. listopadu tak doplní už existující zónu 30 ve druhé části Hodolan.

Příprava další etapy

Nový most na Masarykově třídě je součástí realizace II. B etapy protipovodňových opatřeních za 730 milionů korun. Jejím smyslem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části Olomouce na úroveň 650 m³/s, což podle odborníků ochrání před záplavami 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě 3 miliard korun.

Město už začíná připravovat další etapu, která by se mohla začít stavět v horizontu pěti let, a to u Klášterního Hradiska. Teprve po jejím dokončení bude protipovodňová ochrana Olomouce skutečně účinná.