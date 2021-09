Celý most bude stavebně dokončený během léta příštího roku.

„V této souvislosti skončí 6. ledna příštího roku i tramvajový provoz k provizorní konečné zastávce na Žižkově náměstí. Kolejová úvrať u Vrchního soudu bude rozebrána, aby mohla vzniknout definitivní podoba komunikace včetně kolejí přes most. Standardní tramvajový provoz se sem vrátí až v létě s dokončením celé trati k hlavnímu nádraží,“ sdělil investiční náměstek primátora Martin Major

„Pro účel nasunutí mostní konstrukce nad řeku jsme v ulici Masarykova vystavěli vyvýšené bloky, na kterých se konstrukce kompletovala. Most po nasunutí spustíme přibližně o jeden metr níže. Následovat bude betonáž a izolace mostovky i římsy, osazování příslušenství, přepojování definitivních inženýrských sítí,“ popisoval Bělaška.

Nábřežní zeď kameníci obkládají žulovými kameny. Po dokončení zahájí práce na dlažbě. Výpadky v dodávkách obkladů podle Povodí Moravy nemají na termín otevření náplavky vliv. To je podle podniku, který je investorem rozsáhlé stavby, podmíněné teprve kompletním dokončením mostu na ulici Masarykova.

Přestože se na budoucí náplavce na pravém břehu řeky zdrželo obkládání zdi, neohrozí to nijak finální termín dokončení.

