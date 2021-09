„I přes dopady koronavirové krize a aktuální situaci v oblasti stavebnictví se zhotoviteli zatím daří řešit výpadky v dodávkách kamenných obkladů. Tyto dílčí komplikace nemají vliv na termín otevření náplavky, neboť to je podmíněné až kompletním dokončením mostu na ulici Masarykova,“ poukázal mluvčí.

Celý most bude stavebně dokončený během léta příštího roku.

Most bude po nasunutí spuštěn přibližně o jeden metr níže.

„Na přelomu září a října nasuneme most pomocí hydraulických pístů nad řeku po výsuvné dráze, která je již dokončená. V ulici jsme vystavěli vyvýšené bloky, na kterých se konstrukce kompletuje. Ty jsou umístěny tak, že během kompletace dovolí přístup k sousedním domům a jsou přesně v rovině budoucí definitivní polohy mostu,“ popisoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Nový olomoucký most přes řeku Moravu bude zanedlouho pohromadě. Výsuvná dráha v Masarykově třídě již stojí a sestavování takzvané návodní části konstrukce Rejnoka míří do finále.

