Nový most na Masarykově třídě bude ocelový s betonovou deskou, složený ze dvou polí. Jeho celková délka dosáhne 63,3 m, široký bude 26,3 m. Most povede ve výšce 7,65 m nad dnem řeky. Konstrukce nového mostu i samotné koryto Moravy pod mostem je navrženo tak, aby zajistilo převedení průtoku 380leté vody o průtoku 650 m³/s.

V příštím roce bude rovněž vybudovaná tramvajová trať na obou polovinách mostu i jeho předpolí v ulici Masarykova. Celý most bude stavebně dokončený během léta příštího roku.

„Část mostu se nachází již nad chodníkem. Proto je umístěný výše a následně jej budeme spouštět zhruba o metr níže do finální pozice,“ ukazoval Chmelař.

„Nasouváme pouze kolmo na řeku a poté spouštíme konstrukci dolů, zatímco v předchozím případě jsme měli složitější manipulaci, kdy jsme šli kolmo nad řeku a pak ještě do strany,“ připomněl.

