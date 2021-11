Na Rejnokovi už usazují tramvajové koleje

Nový most v Masarykově ulici v Olomouci je již usazen na svém místě na obou březích řeky Moravy a stavbaři se již mohli pustit i do tramvajových kolejí. Do zprovoznění trati je však ještě daleko. Na obou půlkách mostu i jeho předpolí v ulici bude vybudovaná v příštím roce.

Montáž tramvajových kolejí na novém mostu přes Moravu v Masarykově ulici v Olomouci. 9. listopadu 2021 | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

„Aktuálně probíhá uložení kolejí na pravém mostě, následně bude provedeno uložení kolejí směrem k nádraží a na levém mostě," vysvětloval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. Na obou mostech budou ještě letos koleje osazeny do definitivní výškové a směrové polohy. „V navazujícím úseku směrem k nádraží předpokládáme letos osazení koleje do směrové polohy a poté budou současně podbity a výškově osazeny do definitivní polohy současně s navazujícím úsekem směrem do centra, který bude realizován za úplné výluky tramvajové trati na jaře 2022," popsal. Celý most bude stavebně dokončený během léta příštího roku.