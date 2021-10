Nový most přes řeku Moravu v olomoucké Masarykově ulici má obě poloviny. Takzvanou návodní stranu mostní konstrukce již stavbaři dostali pomocí hydraulických pístů do cíle na druhý břeh.

Nový most v Masarykově ulici v Olomouci má už obě poloviny, 12. října 2021 | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

„Nyní musíme připravit ložiska,“ vysvětloval stavbyvedoucí Jakub Vlk. „Na spodní rámy se přivaří klínové ocelové desky a ty musejí dosednout na předem připravená ložiska, která lze osazovat až v okamžiku, kdy most bude provizorně podepřený na hydraulických ‚panenkách‘. Z provizorních konstrukcí se sundají kolečka, na kterých se konstrukce posouvala, a místo nich se osadí hrncová ložiska. Až budou podlitá, podbedněná, a na mostě přivařená klínová deska, spustí se most na ložisko a to se přivaří k připravené klínové desce,“ popisoval další fázi.