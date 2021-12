Bruslaři si užívají kluzišť v údolí Bystřice. Podívejte se

Po novém roce stavbaři rozeberou provizorní obratiště tramvají, aby mohlo dojít k napojení nového mostu. Ten je nutné propojit nejen na novou vozovku a tramvajovou trať, ale také na boční ulice a zejména na náplavku.

„Nejedná se o nic jednoduchého. Je třeba si uvědomit, že nový most vede ve vyšší úrovni, aby zvládal převést větší povodňové průtoky, proto bude potřeba celý prostor před napojením na most z obou stran vymodelovat. Na závěr dojde k propojení náplavky, která vytvoří nové atraktivní místo pro obyvatele Olomouce s přístupem k vodě tak, jak to známe například z pražské náplavky,“ vysvětlil Gargulák.

Termín otevření nového olomouckého mostu pro dopravu je naplánovaný na červenec 2022.