Na tři desítky nových a vylepšených RegioPanterů plánují České dráhy nasadit v příštích dvou letech na linky v Olomouckém kraji. Počítá se s nimi i na čerstvě zmodernizovanou trať z Olomouce přes Šternberk a Uničov do Šumperka.

Elektrické vlaky už vozí cestující na Uničov. Pantery mají nasadit ještě letos

Samotné testy RegioPantera ve vídeňském tunelu trvají tři týdny, měsíc předtím se do vlaku instalují nejrůznější senzory, jejich demontáž pak trvá další dva týdny. Testy po zkratkou HVAC zahrnují zkoušky topení, větrání a klimatizace, v tunelu se sleduje například i chování světel, dveří nebo klaksonu.

V tunelu je možné nastavit teploty v rozmezí -40 °C až 60 °C a vítr o rychlosti až 250 km/h. K tomu lze přidat nejrůznější druhy sněhu, deště či mlhy. Český vlak je vystaven teplotám v rozmezí -25 °C až 35 °C a větru 160 km/h. K tomu se simuluje například sluneční svit nebo plné zatížení cestujícími a jejich výpary.

„Tunel RTA je svými možnostmi v Evropě unikátní, volný slot zde musíme zamlouvat až tři roky dopředu,“ uvedl Michal Jarolím, který je ve Škodě vedoucím klimatizačních a ventilačních systémů kolejových vozidel. Příští slot má Škoda zamluvený na květen 2024, o jaký vlak půjde, Jarolím neuvedl.

Testovací jízdy na traťovém úseku Olomouc - Uničov a zpět. Podívejte se

Nová generace

Třívozové dvousystémové RegioPantery nové generace 20EV jsou na světě zatím tři, podle mluvčího Škody Jana Švehly jde fakticky o prototypy. Dva prochází zkouškami na okruhu VUZ v Cerhenicích a jeden je ve Vídni. Se zahájením sériové výroby se počítá začátkem příštího roku.

České dráhy si jich (včetně loni v prosinci využité opce) objednaly celkem 60, první dodané by měly příští rok dorazit do Olomouckého kraje. Všechny vlaky mají být dodány do konce roku 2024. Počítá se s nimi také pro Moravskoslezský, Zlínský, Královéhradecký a Středočeský kraj.

Z Olomouce posviští tyto nové vlaky. Kraj má smlouvu na 27 špičkových panterů

Do vídeňského klimatického tunelu míří vlaky, pokud si zákazníci příslušné zkoušky vyžádají. Například Pantery pro Lotyšsko se zde netestovaly. Zkoušky nového RegioPantera vyjdou Škodu na milion eur (cca 25 mil. Kč). Vlaky pojmou 234 sedících cestujících (z toho osm v 1. třídě), maximální rychlost je 160 km/h.

Oproti předchozím sériím mají jednotky podle Švehly například vylepšenou klimatizaci od dceřiné firmy Poll (poprvé využitou ve vlacích Škody), výkonnější topení, inovovanou převodovku nebo upravenou podlahu pro lepší vstřebávání vibrací. Jsou vybavené ETCS.

Velké škrtání vlaků! Olomoucký kraj zrušil desítky spojů, tady je přehled

Škoda využila klimatický tunel RTA i v srpnu pro testy tramvaje pro Bonn, vlak zde naposledy měla v březnu 2021. Šlo o push-pull pro Moravskoslezský kraj.