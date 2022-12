Jedná se o přechodné období do doby dodání třívozových jednotek RegioPanter nejnovější generace z výroby. Ty by měly být na trati Olomouc-Uničov-Šumperk kompletně nasazeny do letních prázdnin příští rok.

Dostavěno nejvíc bytů za 20 let. V Olomouci nové nezlevňují, starší už ano

Během příštího roku a na začátku roku 2024 by mělo na tratě v celém kraji postupně vyjet všech objednaných 27 nejmodernějších třívozových RegioPanterů řady 640.

„Díky nákupu téměř tří desítek nových vlaků RegioPanter získá Olomoucký kraj nejmodernější regionální železniční dopravu v republice. Elektrické jednotky nabídnou komfortní cestování a maximální pohodlí. Jsou bezbariérové, mají pohodlné sedačky s dostatkem místa na nohy. Cestující si nabijí drobnou elektroniku nebo se připojí k Wi-Fi,“ popsal náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Railjet nově i mezi Olomoucí a Prahou. ČD nasadí také nejmodernější InterJet

Představení nových dvouvozových jednotek RegioPanter se v úterý na olomouckém hlavním nádraží zúčastnil také ministr dopravy Martin Kupka.

„Modernizace trati mezi Olomoucí, Uničovem a Šumperkem a nové elektrické soupravy zajistí rychlejší, komfortnější cestování díky nasazení evropského zabezpečovače ETCS,“ uvedl ministr.

Nová generace dorazí na jaře

První dodávka třívozových panterů řady 640 nové generace se očekává v dubnu 2023, na trati z Olomouce do Šumperka by měly být kompletně nasazeny v červnu.

OBRAZEM: Pantera pro Olomouc testují ve vídeňském mrazáku

Průběžné dodávky nových elektrických jednotek zajistí provoz na zmodernizované trati a zároveň postupně nahradí dosluhující jednotky řady 460 a klasické soupravy s elektrickou lokomotivou na území celého Olomouckého kraje.

České dráhy v rámci smlouvy investují do nákupu nových vozidel a zvýšení komfortu cestování přes čtyři miliardy korun, další více než miliarda půjde do údržbové základny. Na regionální tratě budou elektrické jednotky RegioPanter postupně nasazovány v letech 2023 a 2024. Moderní klimatizované bezbariérové třívozové jednotky budou mít kapacitu téměř 240 sedících cestujících a maximální rychlost až 160 kilometrů za hodinu.