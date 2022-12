„Tento první RegioPanter, který včera večer přijel do Olomouce, by mohl být poprvé nasazen do provozu už v neděli,“ sdělil v sobotu Olomouckému deníku mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Nový jízdní řád v Olomouckém kraji: zrušené spoje i nové a rychlejší vlaky

Moderní elektrická souprava bude vozit cestující na nově elektrifikované trati z Olomouce přes Uničov do Šumperka. Ještě do Vánoc by podle Šťáhlavského měla být posílena o jednu novou jednotku. Další nové RegioPantery by pak měly dorazit do Olomouce začátkem příštího roku.

Vozidlový park ČD se v Olomouckém kraji rozroste o celkem 27 zcela nových RegioPanterů, které doplní tři již provozované typově podobné jednotky. Moderní vlaky nahradí starší soupravy také na dalších páteřních tratích v regionu.

Oproti původním vlakům RegioPanter mají novinky pro Olomoucký kraj řadu technických vylepšení. Jsou vybaveny moderním informačním systémem, Wi-Fi, kamerami, možností automatického vedení vlaku a už z výroby jsou vybaveny nejmodernějším vlakovým zabezpečovacím zařízením ETCS. Jejich maximální rychlost je 160 km/h.

