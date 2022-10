Referendum o nové pískovně v Nákle táhne, první den odvolila třetina

Náklo – Bílá obálka s otázkou do referenda, šedá s vybranými kandidáty do zastupitelstva obce. Obě voliči v Nákle vhazují do urny ve volebních místnostech. Jen málokdo se rozhodl referenda nezúčastnit. Alespoň tak to vypadalo v pátek před 20. hodinou ve volební místnosti na obecním úřadu.

Den otevřených dveří na pískovně Náklo, 10. září 2022 | Foto: Deník/Daniela Tauberová