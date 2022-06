Důvody, proč po necelém roce pořadatelé Street Art Festivalu, přistoupili k jeho „přemalování“ jsou ale jiné.

„Především je to kvůli nevhodné fialové barvě pozadí. Ta totiž nebyla schválená památkáři a ani my jsme s ní při realizaci nebyli spokojeni. Pokud by ji ale tehdy autor přestříkával jiným odstínem, hrozilo, že se zároveň poškodí již kompletně dokončený murál. Regulace v památkové zóně jsou velmi přísné a proto jsme počítali s tím, že murál na budově Moravského divadla zůstane kratší dobu. Od začátku jsme věděli, že návrh je poněkud kontroverzní a nebude se líbit úplně každému,“ vysvětlila manažerka festivalu Romana Junkerová.

Výzva pro umělce

Pořadatelé před pár dny vyhlásili výzvu pro umělce, kteří by chtěli na divadelní budově na třídě Svobody vytvořit novou velkoformátovou malbu.

„Hledáme zájemce, kteří by se této výzvy rádi zhostili, hlásit se mohou až do konce července. S realizací se počítá v září. Téma by se mělo vztahovat k divadlu a zároveň také k Olomouci. Po technické stránce to bude náročné, protože zeď se nejdříve musí na nový murál připravit. Bude se také hledat vhodný odstín barvy pozadí, aby už nebylo tak výrazné jako u Melpomené,“ popsala manažerka festivalu.

Další ročník Street Art Festivalu proběhne v druhé polovině září, kdy výtvarníci promění několik dalších olomouckých budov.

„Kromě Moravského divadla dostane murál další z vysokoškolských kolejí v areálu na třídě 17. listopadu, štítová zeď domu v Koželužské ulici, dům v Poupětově ulici a počítá se také s proměnou ploch v Křivé ulici a na sídlišti Povel,“ vyjmenovala Romana Junkerová.

