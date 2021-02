„K 1. únoru byla uzavřena dlouhodobá nájemní smlouva na restauraci Drápal s novým subjektem,“ sdělil Deníku dosavadní nájemce František Lorenc.

Restauratér tím však neodešel z jednoho z nejvyhledávanějších podniků v regionu, těžiště olomouckého společenského života.

„Skončila nájemní smlouva, která byla na mě jako na fyzickou osobu. Byla podepsána nová na s.r.o.,“ smetl spekulace o krachu Drápala.

O změně předem nevěděli ani zaměstnanci. Sám nechtěl před uzavřením nové nájemní smlouvy nic komentovat. Taková byla dohoda obou stran.

„Kdyby neletěly fámy o krachu, nikdo o ničem neví. Zákazníci by po otevření žádnou změnu nepocítili,“ kroutil hlavou.

Manželé Lorencovi uzavřeli obě úspěšné provozovny, jak Drápala, tak Mořice, jak velí vládní protiepidemická opatření. Výdejová okénka v nich neotevřeli. Spočítali si, že by to nedávalo žádný ekonomický smysl.

„Okénko se vyplatí malé restauraci. Zaměstnal bych pouze čtyři lidi. Bylo lepší to zakonzervovat a počkat,“ vysvětlil František Lorenc.

Dostávají stoprocentní plat

V obou restauracích Lorencovi zaměstnávají dohromady 45 lidí, kteří jsou na anticovidu a dostávají stoprocentní plat.

„Nikdo hlady neumírá, někteří si našli brigádu, něco málo si přilepší. My to přežijeme, zaměstnanci to přežijí. Pokud to ovšem nebude trvat rok,“ poznamenal Lorenc.

„Lidem ale brzy potečou nervy. Kdo má nějaké dluhy, úvěry, už to nebude mít z čeho splácet,“ vyjádřil obavy z dopadu prodlužování restrikcí nejen v oblasti gastro.