Od Šternberka přijíždí dodávka. Cedule oznamující začátek obce Lužice řidiče nijak nezpomalila, už o pár metrů dál však dává nohu z plynu a jede předpisově. Jako mávnutím kouzelného proutku. „Oko“ radaru na tamním sloupu veřejného osvětlení už bezmála rok umí divy.

V Lužicích krotí řidiče radar. Provoz na příjezdu od Šternberka zklidnil. Na návsi už ale řidiči zase šlapou na plyn. | Video: Tauberová Daniela

„Došlo ke zklidnění dopravy na příjezdu od Šternberka. Všichni jezdí padesát, až na výjimky – kdo jede poprvé nebo se zapomene,“ pochvaluje si instalaci rychloměrů starosta Lužic Jaroslav Žaluda.

Do obce na trase mezi Šternberkem a Litovlí umístilo stacionární zařízení k měření a dokumentování překročení povolené rychlosti vozidel v obou pruzích, tedy v obou směrech jízdy, město Šternberk vloni v květnu. Na žádost obce. Radar nově namontovalo i na průtah Krakořicemi, šternberské místní části.

V Lužicích se jedná o poměrně rizikové místo u tamní mateřské školy, kterou se díky měřidlu podařilo ochránit. Stacionární radary úspěšně umravňují spěchající řidiče i v Krakořicích.

„Na nových místech, v Lužicích a Krakořicích, došlo ke zklidnění dopravy. Vidíme to na počtu záznamů,“ potvrzuje Olomouckému deníku Martina Horáková z odboru vnitřních věcí městského úřadu.

Za školkoui podřadí a dohání ztrátu

První dny po spuštění radarů se některým „pirátům“ podařilo nasbírat i dvacet záznamů, než dostali do schránky první výzvu s pokutou. „Už to mají zažité, vědí, že platili pokuty a podle toho tam jezdí,“ podotýká Horáková.

Podle starosty Lužic má ovšem radar v obci dvojí efekt. Zatímco v jedné části dopravu zklidnil a lidé si nástroj nemohou vynachválit, dál směrem od Šternberka, šoféři zrychlují a povolenou rychlost nedodržují.

„U školky nám přibrzdí, počkají, projedou předpisově kolem radaru, následně podřadí a jedou padesát nepadesát. Nečekali jsme, že na rovince na návsi se budou snažit nahnat ztracené vteřiny,“ kroutí hlavou starosta Lužic, jenž hledá řešení, jak nešvar odstranit.

Ve Šternberku se vyplatí ubrat plyn

Šternberk má stacionární radary celkem na čtyřech místech. Kromě Lužic a Krakořic si hlídá dva body na hlavním tahu na Olomouc a Opavu – v ulicích Olomoucká a Jívavská.

Podle místních se daří spěchající šoféry za volantem krotit a podle samotných řidičů je Šternberk městem, kde se vyplatí dát nohu z plynu. I tak zde zaznamenávají rekordy. Letos ve Šternberku naměřili zatím nejvyšší rychlost 130 kilometrů v hodině.

Piráti silnic každoročně obohacují městský rozpočet o miliony korun vybrané na pokutách. Za loňský rok - kdy byly zprovozněny další dva radary, které jsou obousměrné - město vybralo za nepřiměřenou rychlost 19,8 milionu korun. V předchozím, covidovém roce to bylo 13,5 milionu, v roce 2020 činila 15,5 milionu.

Pokud řidič v obci překročí rychlost a radar mu naměří do 60 kilometrů v hodině, musí počítat s pokutou ve výši 500 korun. Do 70 kilometrů je to 800 korun, nad 70 a do 80 kilometrů v hodině ho čeká výzva s částkou 1500 korun a do 90 kilometrů v hodině pak 2000 korun. Nad 90 už jde přestupek do správního řízení, kde jsou postihy podstatně vyšší.

Hranice: přestupků razantně ubylo

V Olomouckém kraji narazí řidiči na radary také na třech místech v Prostějově, stejný počet mají v Přerově, například v Kozlovicích, a v Hranicích, kde je nejvíce měřených bodů.

Naposledy v lednu instalovalo město Hranice radar na úsekové měření rychlosti ve Slavíči na rušné čtyřproudové silnici I/47. Radar měří rychlost projíždějících vozidel v obou směrech a jízdních pruzích.

„Čtyřproudá silnice ve Slavíči svádí hodně řidičů k překračování povolené padesátky a přecházení je tu navzdory semaforům hodně rizikové,“ popisuje mluvčí městského úřadu Petr Bakovský.

Nasazení radaru na měření rychlosti projíždějících vozidel se městu Hranice za čtyři roky provozu osvědčilo.

„Pro srovnání, zatímco při zahájení provozu radaru bylo v Hranicích na hlavním tahu na Valašské Meziříčí denně zaznamenáváno okolo 500 případů překročení rychlosti, dnes se jedná zhruba o 20 přestupků denně. Přesto se jen za rok 2022 vybralo na pokutách zhruba 14 milionů korun,“ uvádí Bakovský.

Město má momentálně dva radary, zachycující okamžitou rychlost, které střídají několik stanovišť. Je to na Smetanově nábřeží (u křižovatky s ulicí Partyzánská), dále v sadech Čs. Legií, v ulici Žáčkova (u stadionu), v ulici K Nádraží v Drahotuších a ve Velké a Černotíně.

„Připravujeme také radar v Alešově ulici (výpadovka na Potštát) a v místní části Valšovice. Budeme tak mít osm míst a dva radary. Zároveň provádíme úsekové měření v Býškovicích a nově tedy i ve Slavíči,“ uzavírá.