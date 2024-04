Konkrétně se jedná o Komárov a Babice.

„Musíme zvýšit bezpečnost. Budeme dělat přechod pro chodce poblíž parkoviště u domova pro seniory a chodník podél cesty. Současně s tím musíme zpomalit projíždějící motoristy,“ zdůraznila starostka Komárova Lucie Konupková.

Města krotí divoké řidiče. Za radarem ale opět šlapou na plyn. Jaké jsou pokuty?

Musíme zakročit

Informační radar i screening provedený šternberskou městskou policií v obci ležící na tahu na Rýmařov ukázaly, že je nasazení takového nástroje nutné. Přes cestu navíc chodí lidé na vlak, hodně i obyvatelé Řídeče.

„Již máme uzavřenou veřejno-právní smlouvu se Šternberkem. Měření ukázala, že musíme zakročit,“ dodala.

Provoz radarů a veškerou agentu totiž bude zajišťovat město.

„Reagujeme na požadavek těchto dvou obcí, kde zastupitelstva volají po zpomalení provozu a umístění tohoto radaru. Sami v obcích měřit nemohou. Screening po dubu 14 dní prokázal, že je to odůvodněné, jinak by to ani dopravní inspektorát nepovolil,“ poukázal šternberský radní Libor Šamšula.

Přesný termín spuštění provozu nových radarů v Komárově a Babicích zatím stanoven nebyl.

„Do léta by to mělo být instalováno. Motoristy budeme informovat,“ dodal Šamšula, jenž je současně velitelem městské policie.

Místní volali po trvalém opatření

Šternberk úspěšně krotí rychle jedoucí řidiče na příjezdech od Olomouce a Opavy, kde jsou stacionární radary instalované od března 2015. Byly zde v minulosti nehody s těžkými následky. V roce 2022 přibyl radar v místní části Krakořice a další pak v obci Lužice.

Místní volali po trvalém opatření, které pod hrozbou sankce přinutí řidiče v obci zpomalit. Necítili se bezpečně.

„Jsme rádi, že nás Šternberk zapojil do měření. Pro tak malou obec je to velká věc. Sami bychom na tyto radary nedosáhli, nemáme na to lidi, kteří by systém obhospodařovali a řešili s tím spojenou administrativu,“ ocenil tehdy pomoc města starosta Lužic Jaroslav Žaluda.

Zpomalovací semafory v Kožušanech zakázali, jinde fungují. Teď sloupy využijí

Radary chce i Horka či Dolany

Protože je na první pohled vidět, že radary v Olomouci přinášejí efekt, obracejí se už na olomouckou radnici obce ze sousedství, kde si dlouhodobě neví s piráty silnic rady. Zařízení bez možnosti zasílání pokut za překročenou rychlost zde nezabrala.

Malé obec však samy nemohou zpracovávat data. Radary by chtěli konkrétně v Kožušanech-Tážalech, Dolanech nebo Horce nad Moravou.

„Vzhledem k tomu, že ostrý provoz radarů započal teprve se začátkem letošního roku, zůstávají pro nás v současné době prioritou zejména lokality na samotném území města. Konkrétní forma spolupráce s dalšími obcemi by tak mohla teprve přijít na řadu,“ dodala k poptávce mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Vlnobití na třídě Svobody: auta už místy škrábnou o kostky. Co chystá město

Radary na Olomoucku:

Olomouc

Holice, Přerovská ulice

Nový radar v ulici Přerovská v Olomouci, březen 2024Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Chomoutov, Dalimilova ulice

Radar v ulici Dalimilova v Olomouci-Chomoutově, březen 2024Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Chválkovice, Švabinského

Radar v ulici Švabinského v Olomouci-Chválkovicích, březen 2024Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Šternberk

Olomoucká

Olomoucká ulice ve Šternberku, kde už radar měří rychlost projíždějících aut, 5. května 2022Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Jívavská

Radar v ulici Jívavská ve Šternberku, březen 2024Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Krakořice

Radar ve Šternberku, místní části Krakořice, květen 2022Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Lužice

Radar v obci Lužice u Šternberku, květen 2022Zdroj: Deník/Daniela Tauberová