Městské parky, okolí vodních toků, zoologické zahrady nebo zdravotnických zařízení. To jsou místa, kde začne v Olomouci platit nová vyhláška zakazující používání zábavní pyrotechniky. Už brzy.

Nová vyhláška v Olomouci omezí používání zábavní pyrotechniky v parcích, blízkosti vodních toků, útulku, zoologické zahrady a zdravotnických zařízení | Video: Vránová Magda

Vyhlášku schválili v pondělí olomoučtí zastupitelé.

„Po opakovaných diskusích jsme se rozhodli pro kompromisní cestu. Bude chránit městské parky nebo vodní toky a zároveň vytvoříme ochranná pásma kolem útulků, nemocnic či zoo. Vyhláška nejde cestou tvrdé represe, to je úkol legislativy. Takový krok by byl navíc pouze deklarací, a to i vzhledem ke kapacitám kontrolních orgánů,“ sdělil náměstek primátora Viktor Tichák.

Olomouc kupuje Namiro za 400 milionů. Úvěr si bere i kvůli areálu pošty Ladova

Zábavní pyrotechniku nelze zakázat na celém území města po celý kalendářní rok. Nová vyhláška proto přesně stanoví lokality a jejich okolí, kde ji lidé nesmějí používat.

Z hlediska uplatňování zájmů ochrany přírody považuje nové městské nařízení jako kompromisní také vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka, který je zodpovědný za výkon státní správy.

„Olomoucké parky i břehy vodních toků a ploch ve městě jsou z biologického hlediska cenným biotopem pro ptáky, netopýry a další živočichy, včetně druhů zvláště chráněných,“ upozornil Petr Loyka.

Gastro proměny v zoo: bistro Pod Věží zbourají, otevřou nové provozovny

Kde platí zákaz

Obecně závazná vyhláška, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky na území města Olomouce, začne platit od středy 27. března na těchto veřejných prostranstvích:

1. Městské parky - Smetanovy sady, Čechovy sady, Bezručovy sady včetně rozária a botanické zahrady a v okruhu do 50 metrů od nich

2. Rekreační zóny: Holický les a v okruhu do 250 metrů od něj

3. Vodní toky - Morava, Bystřice, Mlýnský potok a na pozemcích sousedících s korytem vodních toků, a to v šířce do 100 metrů od břehové čáry

4. Zařízení poskytující péči zvířatům - v okruhu do 100 metrů od útulku pro zvířata v Neředíně (areál letiště)

5. Zoologická zahrada: Svatý Kopeček (areál zoo) a v okruhu do 500 metrů od hranice zoo