K literatuře a čtení vedou manželé David a Eva Kvapilovi své dcery už od malička. Důvodů, proč se do psaní vlastních pohádkových příběhů pustili, bylo hned několik.

„Holky moc rády malují a právě jejich představivost a tvořivost byla u zrodu nápadu na vlastní knížku. Další důvod byl ten, že jsem chtěl, aby jim zůstala také nějaká ´hmatatelná´ vzpomínka na dobu, kdy byly malé a trávili jsme s nimi spoustu času čtením a vyprávěním pohádek,“ vysvětlil David Kvapil s tím, že publikaci si sami vydali a stihli to ještě do Vánoc, aby ji pod stromečkem našlo co nejvíc dětí.

Mezi první čtenáře pohádkového příběhu o čertovi na baterky tak patřily nejen dcerky, ale také malí Sokolové z okolí jejich bydliště. David Kvapil má totiž spoustu aktivit a koníčků, kterým se ve volném čase věnuje.

„Jako starosta Sokola vedu malé i dospělé sportovce a jsem také trenérem badmintonu. Stává se mi, že se mě lidé ptají, kde na to všechno beru čas a jak to dělám, že jsem teď ještě stihl napsat knížku. Jsem hodně aktivní člověk, u televize rozhodně nesedím a ani by mě to nebavilo,“ poznamenal absolvent fakulty tělesné kultury.

Dlouhá léta se David Kvapil velmi intenzivně a úspěšně věnuje kynologii. V České republice i zahraničí už v tomto oboru získal spoustu pohárů a ocenění. Pracuje jako inspektor a psovod – specialista v olomoucké vazební věznici.

„Zaměřuji se jak na výcvik takzvaných všestranných služebních psů, tak psů na hledání drog. Práce je to leckdy náročná a je potřeba se pak zase věnovat něčemu úplně jinému. Kromě sportu je to pro mě také ochotnické divadlo. Na naši knížku mám spoustu příznivých ohlasů od dětí i jejich rodičů a tak už podle ní po večerech píši scénář pro divadelní představení. Samozřejmě bude v podání našeho ochotnického souboru,“ dodal s úsměvem David Kvapil.