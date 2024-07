Kdo jedním dechem přečetl knihu Psí život olomouckého spisovatele Jaroslava Irovského bude mít určitě radost z vydání druhého dílu. Ten má název Psí život 2: Jesnění a autor tentokrát celý příběh zasadil do jeho oblíbených Jeseníků.

Druhý díl bestselleru Psí život vyšel teprve před měsícem a ohlasy jsou na něj opět mimořádné.

„Už se prodalo přes osm stovek výtisků, reakce čtenářů jsou zatím velmi pozitivní. Dosavadní hodnocení jsou na sto procentech, předpokládám, že se to postupně o něco sníží. Z každého výtisku opět věnuji 50 korun organizaci s názvem Jezevčíci v nouzi, která pečuje o staré, nemocné a týrané jezevčíky,“ uvedl olomoucký spisovatel Jaroslav Irovský.

Knihu s podtitulem Jesnění tentokrát kompletně zasadil do prostředí nedalekých Jeseníků. Příběh se odehrává především v Loučné nad Desnou, kam se hlavní hrdina Jarda přestěhuje.

„Sám mám k Jeseníkům velmi blízký vztah, mám to tam moc rád. Když můžu, jsem tam doslova pečený vařený. Stává se mi, že na některých místech celý den nepotkám ani živáčka. Pokud se týká názvu knihy, tak podtitul Jesnění je zároveň název multižánrového festivalu pořádaného spolkem Sudetikus. Požádal jsem zástupce spolku o svolení jej použít a jsem rád, že souhlasili,“ vysvětlil olomoucký spisovatel.

Patronem druhého dílu Psího života je oblíbená šumperská kapela O5 a Radeček.

„Moc mě to potěšilo, protože lásku k Jeseníkům dávají veřejně najevo stejně jako já. Sotva jsem vydal druhý díl, už se mě lidé ptají, zda mám v hlavě také třetí. Nechtěl jsem původně psát ani ten druhý, ale v prvním byly nějaké nezodpovězené otázky, tak jsem se pustil do pokračování. ´Dvojku´ jsem už psal s tím, že jsem všechno uzavřel. Jsem si jistý, že na třetí díl už určitě nedojde,“ konstatoval Jaroslav Irovský.

Velký úspěch prvního dílu, který vydal v polovině června 2022, jej příjemně překvapil. Potěšilo ho, že lidé knihu kupovali také proto, aby podpořili organizaci pomáhající jezevčíkům. Na její konto už autor poslal přes čtvrt milionu korun.

„Těší mě, že se příběh tak líbí, hodnocení čtenářů jsou na devadesáti procentech. Prodeje už přesáhly tři a půl tisíce kusů, zájemci si teď mohou koupit edici obou dílů. Knížky prodávám pouze ve svém internetovém obchodě www.jaroslav-irovsky.cz/e-shop/, nikde jinde je koupit nelze. Sám je čtenářům rozesílám a po večerech jim píši věnování. Snažím se sám udělat kolem každé své knížky maximum, co sám můžu. Je s tím spousta práce, občas tím strávím celý den, ale chtěl jsem to tak a tak to také mám,“ dodal závěrem olomoucký spisovatel.