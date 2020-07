Vítěz výběrového řízení z Čech pod Kosířem "přemohl" neředínský útulek nižší cenou za nabízené služby. Podle primátora město změnu provozovatel psího útulku nepožadovalo, vyhlášením výběrového řízení muselo však dodržet zákon.

Do veřejné zakázky vypsané městem se přihlásil neředínský útulek a společnost Ajsha, která provozuje psí útulek Voříšek v Čechách pod Kosířem.

Péči o psí nalezence dosud v Olomouci zajišťovala Liga na ochranu zvířat ve svém útulku v Neředíně. Město s ní v minulosti uzavřelo smlouvu na dobu neurčitou.

Podle právníků ale vzhledem k rostoucímu finančnímu objemu služby už musí na zakázku proběhnout výběrové řízení.

„Město proto, aby dostálo zákonné povinnosti, výběrové řízení připravilo. Důvodem k němu nebyla nespokojenost se současným poskytovatelem služby, jen snaha uvést vše do souladu s právem,“ informoval mluvčí města Michal Folta.

Radnice proto vyhlásila soutěž na standardní veřejnou zakázku pro výběr poskytovatele služeb, které jsou spojené se zajištěním péče o nalezené psy.

„Podporovali jsme olomoucký útulek, s jeho službami jsme byli spokojeni a žádnou změnu jsme neiniciovali,“ vysvětlil primátor Miroslav Žbánek s tím, že na nutnost vypsat soutěž na veřejnou zakázku při rostoucím finančním objemu upozornili právníci.

Jediné kritérium: cena

Do soutěže se přihlásila Liga na ochranu zvířat jako provozovatel neředínského útulku a společnost Ajsha z Čech pod Kosířem. Účastníci museli splnit přísná kritéria kvality a doložit, že jsou schopni poskytovat kvalitní službu a mají v útulku odpovídající technické a provozní podmínky. Pracovníci magistrátu vše fakticky zkontrolovali ještě na místě a útulek si prohlédli.

Jediným hodnotícím kritériem pak byla nabídková cena za péči o jednoho psa na den.

„Byl vybrán účastník s nejnižší nabídkovou cenou, který zároveň splnil všechny požadavky na kritéria kvality nabízené péče. Byl jím nový zájemce z Čech pod Kosířem,“ sdělil Michal Folta.

Liga na ochranu zvířat podle něj podala námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele, ty město včas a řádně vypořádalo.

Poté se provozovatel olomouckého útulku obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s návrhem na přezkoumání postupu města.

„Do doby, než ÚOHS rozhodne, nemůže město uzavřít novou smlouvu. Zatoulané psy proto olomoučtí strážníci zatím vozí do útulku Ligy na ochranu zvířat v Neředíně,“ dodal mluvčí města.

Propustit většinu zaměstnanců

To, že neředínský útulek ve veřejné soutěži neuspěl, potvrdila vedoucí tohoto zařízení Hana Dědochová.

„Do ceny jsme zahrnuli náklady na energie, krmiva a zaměstnance a dostali jsme se na vyšší částku, než nabídl útulek Voříšek. Běží nám výpovědní lhůta, o psy nalezené v Olomouci se máme starat do září. Pak se budou vozit do Čech pod Kosířem, což může být pro zejména seniory problém s dojížděním. Na podzim budeme nuceni propustit většinu ze šesti zaměstnanců. Nevím, jestli udržíme venčení psů a jaké další služby budeme v menším počtu zaměstnanců schopní dál poskytovat,“ řekla Hana Dědochová.

Záchytné místo v Olomouci?

Provozovatel psího útulku Voříšek v Čechách pod Kosířem Leopold Dostál vyčkává, jak celá záležitost dopadne.

„Využili jsme možnosti a zúčastnili jsme se veřejné zakázky. Podali jsme nabídku, město ji vyhodnotilo jako nejlepší. V současné době dochází k přezkumu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, zatím nevíme, kdy bude rozhodnuto,“ sdělil Leopold Dostál.

Obavy z toho, že si Olomoučané pro zaběhnutého pejska budou muset jezdit do Čech pod Kosířem, jsou podle něj zbytečné.

„Pokud bychom tuto službu pro město v budoucnu zajišťovali, zřídili bychom v Olomouci speciální záchytné místo s odborným dohledem. Městská policie by tam měla přístup nonstop. Dojezdová vzdálenost by byla menší než je nyní, místo by bylo velmi dobře dopravně dostupné,“ ujistil Leopold Dostál.