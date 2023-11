V Olomouci fungují psí lázně, s rehabilitací i protiproudem. Podívejte se

Vodoléčba, masáže, rehabilitace, magnetoterapie a laserová terapie. To vše pro psy a malá zvířata. Za pomoci moderních léčebných metod a špičkového vybavení pomáhá zvířecím pacientům zlepšit zdraví a kondici veterinární fyzioterapeutka Mária Filípková. Co do odbornosti a rozsahu služeb je její olomoucké pracoviště jediné v celém kraji.

Olomouc-fyzioterapie pro psy | Video: Vránová Magda