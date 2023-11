V Olomouci fungují psí lázně, s rehabilitací i protiproudem. Podívejte se

Vodoléčba, masáže, rehabilitace, magnetoterapie a laserová terapie. To vše pro psy a malá zvířata. Za pomoci moderních léčebných metod a špičkového vybavení pomáhá zvířecím pacientům zlepšit zdraví a kondici veterinární fyzioterapeutka Mária Filípková. Co do odbornosti a rozsahu služeb je její olomoucké pracoviště jediné v celém kraji.

Olomouc-fyzioterapie pro psy | Video: Vránová Magda

Řada veterinárních fyzioterapeutů se ke své profesi dostala přes zdravotní problémy svých psů a ani Mária Filípková není výjimkou. „Velmi mě lákalo tento obor studovat, ale v České republice to tehdy nebylo možné. Absolvovala jsem pedagogickou fakultu, pracovala rovněž v administrativě, ale stejně mě to pořád ´táhlo´ ke psům. Nastoupila jsem pak jako veterinární sestřička a při práci dva roky studovala veterinární fyzioterapii, abych si svůj sen jednou mohla splnit,“ vzpomněla Mária Filípková. V centru Olomouce otevírají nové podniky. Na dobroty se stojí i dlouhé fronty Nové pracoviště s kompletní nabídkou rehabilitačních terapií pro psy a malá zvířata si v Olomouci otevřela před třemi lety. Od té doby se k ní sjíždějí chovatelé z různých koutů Moravy. „Jako jediní v kraji nabízíme hydroterapii ve speciální vaně. Je vybavena ´běžeckým´ pásem, protiproudem a možností nastavit různě vysokou hladinu vody podle potřeb konkrétního psího pacienta. Ten si ve vaně může i zaplavat,“ popsala veterinární fyzioterapeutka. Bistro Nro 66 - kousek venkova v srdci Olomouce. Láká na steaky i kapra Vodoléčba pomáhá nejen s doléčením po ortopedických a neurologických operacích, ale je přínosem také pro psí seniory trpící bolestmi kloubů či svalů. Kondici si ve speciální vaně pravidelně zvyšují psí sportovci, kteří závodí v agility nebo dostizích. „Na pohyb v příjemně teplé vodě si pejsci bez problému zvyknou a oblíbí si jej také ti, kteří vodu zrovna nevyhledávají nebo z ní mají hrůzu. Někdy je k tomu motivujeme malým pamlskem,“ poznamenala Mária Filípková. Olomouc chystá nový krytý bazén. Pětadvacítku na kraji města Kromě vodoléčby dopřávají chovatelé na specializovaném pracovišti domácím mazlíčkům také další procedury a postupy, které jsou osvědčené u lidí. „Dojíždějí k nám s pejsky například na laserovou terapii, magnetoterapii, masáže a rehabilitace. Těší nás, že jsou výsledky naší práce znát. Naše pacienty se daří ´rozhýbat´ a vrátit jim radost z pohybu. Často je na nich vidět, jak si to u nás užívají, obzvlášť psí senioři jsou pak mnohem aktivnější,“ dodala veterinární fyzioterapeutka.

