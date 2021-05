Psí lazebnice v Olomouci se celý den nezastaví, salon jede i o víkendech

Doslova od rána do večera jsou teď vytížené Marcela a Kristýna Alexovy ze Psího lazebnictví v Olomouci. Po znovuotevření salonu pečují od pondělí do pátku o psí „klienty“ až do pozdních večerních hodin a výjimkou nejsou ani soboty či neděle.

Zleva majitelka Psího lazebnictví v Olomouci Marcela Alexová a její dcera Kristýna Alexová. | Foto: DENÍK/Magda Vránová

Ve Psím lazebnictví je od rána živo, u dvou speciálních stolů už pracují Marcela a Kristýna Alexovy. Každá z nich má před sebou jednoho pejska. Jedna se právě věnuje vyčesávání zplstnatělé srsti u psa velkého plemene, druhá odstraňuje nadbytečný porost u malého psíka a pak nůžkami upravuje přerostlou srst na tlapkách. Posilovny v Olomouci byly po otevření poloprázdné. S respirátorem cvičit nejde Přečíst článek › „Otevřeli jsme díky rozvolnění už před dvěma týdny, po více než dvouměsíční přestávce, a ještě jsme se od té doby nezastavily. Každý pracovní den končíme po osmé hodině večer, stříháme také v sobotu a dcera i v neděli. Neustále nám telefonují chovatelé a domlouvají si termíny. Jejich hafani jsou po zimě hodně zarostlí a už nutně potřebují ostříhat a vykoupat,“ popsala majitelka psího salonu Marcela Alexová. Psí salon si v Olomouci otevřela už před dvanácti lety. Posledních přibližně pět let jí v provozovně pomáhá dcera Kristýna. Klienti se k nim sjíždějí nejen z Olomoucka a různých koutů kraje, ale někteří dojíždějí až z Valašského Meziříčí. V péči už také měly pejsky z Německa nebo Itálie. Nenabízejí jen stříhání a koupání pejsků všech plemen a velikostí, ale i doplňkové služby. Hospůdka láká i na vlastního velblouda. Hrozilo, že jej utratí Přečíst článek › „Máme psí ´klienty´, kteří pravidelně docházejí například na ozonoterapii, což je bublinková koupel se speciálními přísadami. Dezinfikuje, čistí a zklidňuje pokožku u pejsků, kteří s ní mají problémy. U mnoha z nich se tak osvědčila, že je k nám chovatelé vodí pravidelně,“ vysvětlila majitelka Psího lazebnictví. Po celou dobu na pejska mluví, aby byl klidný a nechal si líbit jak stříhání pomocí elektrického strojku, tak ručními nůžkami. Za ty roky už má se psy, jejich povahami a vrtochy bohaté zkušenosti. „Některý potřebuje slyšet přísnější hlas, jiný naopak pomazlit. Všichni ale ocení pamlsek, který od nás během stříhání dostanou. Většinou jsou problematičtější malá plemena. Bývají hodně aktivní a někteří mají výbušnější povahu, ale dá se to samozřejmě zvládnout. Ještě jsme u nás neměli pejska, kterého bychom nezvládly ostříhat. Občas se samozřejmě nevyhneme nějakému škrábanci nebo třeba kousnutí, ale není to nic dramatického,“ poznamenala Marcela Alexová. Krutý útok: po jorkšírovi na zahradě někdo střílel, pes nepřežil Přečíst článek › Do budoucna s dcerou Kristýnou ještě zvažují, že by obnovily provoz pekárny psích sušenek a dortů. „Momentálně se naplno věnuji stříhání a úpravám pejsků, ale je možné, že se k pečení opět vrátím,“ dodala Kristýna Alexová.

