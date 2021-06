Psí fitko otevřeli v Olomouci, pro otylé gaučáky i atlety. Takto vypadá

Chození do fitka je dnes běžnou součástí života lidí. Tak proč by nemohli posilovat čtyřnozí chlupáči? Speciální fitness pro ně nedávno otevřeli zkušené chovatelky a cvičitelky psů z Olomouce. Sklízejí úspěch. Do psí tělocvičny v centru města začali pravidelně docházet psí sportovci, obézní „gaučáci“ i chlupáči po úrazech.

Fitko pro psy v Olomouci, 3. června 2021 | Foto: DENÍK/Daniela Tauberová

„Psi mají podobné problémy jako lidé, když jim chybí pravidelný pohyb. Ten je klíčem ke zdraví a dobré fyzické kondici. Zlepšuje nejen tělesné, ale i duševní zdraví. Předchází úrazům a obezitě. To platí pro páníčka i jeho chlupáče," usmála se Margita Vystrčilová, zkušená chovatelka psů a trenérka fitness – pro lidi. „V psím salonu, který provozujeme, jsme často slyšeli nářky chovatelů, co všechno pejsky trápí. Příčiny byly jasné: nedostatek pohybu, jednostranná zátěž či chybějící rehabilitace po úrazech," vysvětlovala, jak se zrodil nápad přidat do nabídky služeb fitko pro čtyřnohé chlupáče. Vhodně zvoleným tréninkem v něm psi nabírají svaly, zlepšují držení těla a shazují přebytečný tuk. Trenérky v tělocvičně procvičují pozornost zvířat a snaží se zlepšit „vztahy" s ostatními psy. Lekce ‚šijí' na míru psímu plemeni, věku, kondici a individuálním potřebám zvířete. „Využíváme řadu pomůcek, zejména balančních. Jsou skvělým nástrojem pro budování rovnoměrného osvalení, odstranění svalových dysbalancí i posílení motorických dovedností. Jsou vhodné k posílení hlubokého stabilizačního svalstva – stejně jako u lidí," vysvětlovala Margita Vystrčilová. Strečink na začátek Během lekce, která trvá 60 minut, kombinuje trénink a odpočinek. „Začínáme aktivním strečinkem. Tělo musíme zahřát, pejska musíme rozpohybovat, ať se nachystá na zátěž. Následuje balanční cvičení, překážky a různé hry," zasvěcovala. Zdůraznila, že pobyt ve fitku musí psa bavit. „Když se bude snažit, přijde pochvala a odměna. Motivace a radost musí být. Fyzickou námahu prokládáme interaktivními hračkami. Psi je milují," ukazovala Miroslava Vystrčilová. Chovatel podle trenérky nemůže čekat výsledky po prvním tréninku psa. Doporučuje minimálně deset lekcí. „Lidé si mohou lekci vyzkoušet a po první hodině uvidí, jak jim bude cvičení sedět, jak to budou v tělocvičně zvládat. Většinou si klienti zakoupí permanentku a chodí pravidelně. Dostávají od nás i domácí úkoly. Cvičení navíc ohromně posiluje vzájemný vztah a důvěru. Ne vždy to mezi pejskem a páníčkem správně funguje," uzavřela Margita Vystrčilová.