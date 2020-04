Transfuzní stanici FN Olomouci se nabídli tři dárci, kteří prodělali onemocnění Covid-19. „Jedná se o tři zaměstnance infekčního oddělení v Prostějově,“ sdělil mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Odborníci budou po odběru plazmy zjišťovat protilátky, zda je dárce má a eventuálně i v jakém množství.

„Před odběrem musí dárce prokázat, že je zdravý a není infekční, musí mít dvakrát vyšetření PCR na covid negativní a musí zároveň splňovat kritéria pro dárcovství plazmy, která jsou platná v České republice,“ uvedl mluvčí.

Šokově se zmrazí a uskladní

Odebraná plazma se následně šokově zmrazí – takzvané jádro plazmy musí být zmrazeno na minus 30 stupňů Celsia do jedné hodiny.

„Dále se plazma uskladní a čeká na další výsledky dárce,“ popisoval mluvčí. Ta by měla vyloučit žloutenku, HIV, syfilis, je potřeba i výsledek z imunohematologie.

Transfuzní oddělení FN Olomouc dokáže plazmu pro pacienty s nákazou novým typem koronaviru připravit a aplikovat ji následně bude možné tam, kde bude potřeba.

„Ve FN Olomouc, na infekčním oddělení v Prostějově, ale i v jiných nemocnicích, kde jsou pacienti s Covid-19 hospitalizováni,“ vysvětloval Adam Fritscher.

První plazmu odebere transfuzní oddělení v Olomouc ještě v tomto týdnu a měla by být k dispozici do 14 dnů.

Transfuzní stanice se v pátek obrátila na obyvatele Litovelska, zda by ti, kteří si onemocněním prošli, nebyli ochotni pomoci těžce nemocným s Covid-19. Zejména ti, kteří měli v průběhu nemoci výraznější příznaky, jako jsou teplota přes 37,5 stupně, bolesti hlavy, suchý kašel, dušnost, a jejichž tělo si vytvořilo protilátky proti Covid-19.

Hledají se další dárci

„Vaše plazma tyto protilátky nyní obsahuje, a pokud byste se rozhodli ji darovat, zásadním způsobem byste pomohli jejím příjemcům,“ uvedlo transfuzní oddělení.

Odběr plazmy trvá zhruba 45 minut a probíhá pomocí speciálních separátorů, přičemž buněčné složky krve jsou převedeny zpět do krevního oběhu.

Zájemci, kteří se chtějí podílet na vyléčení dalších pacientů, by měli mít 18 až 60 let, více než 55 kilogramů a neměli by mít žádné další onemocnění. Hlásit se mohou telefonicky na čísle 588 442 341 nebo osobně v evidenci dárců krve na Transfuzním oddělení FN OL. Plazmu je ideální darovat dva týdny poté, co je člověk vyhodnocen testováním jako negativní SARS-CoV-2.

Léčbu nákazy způsobené koronavirem SARS-CoV-2 krevní plazmou koordinuje na ministerstvu zdravotnictví Klinická skupina Covid-19 a o použití protilátek z plazmy se zajímají v několika tuzemských nemocnicích. Plazmu zkoušejí na koronavirovou nákazu v Itálii, USA i Španělsku.