Pracovník/pracovnice úklidu Pracovník úklidu v Lutíně u firmy BPSA s.r.o. Koho hledáme? Pracovníka úklidu na HPP - zkrácený úvazek 6h/ denně. Po domluvě možná i DPP. Vhodné jen pro OZP. Kam? Lutín - úklid kanceláří, zázemí a dílny. Pracovní doba - 6 h denně. Nástup možný ihned. Co za to? Mzda cca 14 200Kč . Náborový bonus až 3 000 Kč, 8 000 Kč po odpracování zkušební doby, dalších 5 000 Kč po odprac. roce. Osobní ohodnocení až 3000 Kč měsíčně. Výkonnostní odměny a prémie. Co Vás čeká a nemine? Fajn kolektiv i vedoucí, dobré zázemí, domluva na plánu směn úklidu objektu. Co očekáváme my? Dobré komunikační schopnosti a pečlivost, přiměřený fyzický stav, praxe. Pokud jsme Vás zaujali, neváhejte a kontaktujte naší paní náborářku Kvapilovou na telefonu +420 734 300 442 (od 8:00 do 14:00), nebo pište na e-mail nabor@bpsa.cz 14 200 Kč

