Trpělivost a pevné nervy budou od neděle 24. září potřebovat řidiči projíždějící Olomoucí. Velký kus hlavního průtahu městem na měsíc a půl zavírá oprava frekventované čtyřproudovky v Pražské, Foerstrově a Albertově ulici.

Frekventovaný průtah Olomoucí uzavře oprava silnice v ulicích Albertova, Foerstrova a Pražská, od neděle 24. září do poloviny listopadu 2023 | Foto: ŘSD

Kvůli výměně poškozeného asfaltového povrchu začíná uzavírka průtahu od okružní křižovatky u Globusu až po sjížděcí rampy do Brněnské ulice. Kromě motoristů se změny v dopravě dotknou také mnoha autobusových linek.

Plánovaná uzavírka zhruba dvoukilometrového úseku vzbudila velký ohlas mezi motoristy a to i na sociálních sítích. Diskutují o tom, zda je možné provádět opravu průtahu raději po etapách a zamýšlejí se také nad tím, jestli je výměna asfaltu na zmíněném úseku nezbytná.

ŘSD: Zvažovali jsme více variant

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) přitom zvažovalo několik možností.

„Vybírali jsme z více technologií. Jako nejlepší z hlediska doby opravy i financí vyšla úplná uzavírka. Zvolená technologie ušetří čas a zároveň také náklady na opravu. Pokud by práce probíhaly postupně po několika etapách, trvaly by déle a byly by dražší,“ vysvětlil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Při výběru úseků, které se nyní budou opravovat, se podle něj vycházelo z odborných diagnostických průzkumů, které odpovídají platné legislativě. Podrobná diagnostická zpráva obsahuje texty doplněné fotografiemi, tabulkami a grafy.

„Orazítkovaný dokument může být zdrojem určení časové i finanční náročnosti zamýšlené rekonstrukce. Dochází k případům, kdy vizuální odhad méně zkušené veřejnosti nenaznačuje potřebu opravy dané silnice, ale celková diagnostika potvrzuje pravý opak,“ konstatoval mluvčí ŘSD.

Po obchvatu i přes Řepčín

Do výměny asfaltu na hlavním tahu se firma pustí v neděli. Až do půlky listopadu pak bude uzavřena silnice první třídy číslo 35 v ulicích Pražská, Foerstrova a Albertova. Úplné uzavírky se nevyhnou ani křižovatkám, které navazují na opravovanou silnici. Řidiči budou jezdit po objížďkách.

„Obousměrná objízdná trasa bude viditelně značená po nezpoplatněné části dálnice D35 a Brněnskou ulicí. Alternativní průjezd bude umožněn přes Řepčín a obec Křelov-Břuchotín,“ informoval již dříve Miroslav Mazal.

Mimo níže uvedené termíny budou křižovatky na třídě Míru, třídě Svornosti a v Hněvotínské ulici průjezdné v kolmém směru vůči opravované silnici. Ostatní, menší křižovatky, budou uzavírány postupně podle toho, jak budou práce pokračovat.

Termíny úplných uzavírek navazujících křižovatek



- od 13. do 22. října křižovatka na třídě Míru

- od 23. do 29. října křižovatka na třídě Svornosti

- od 30. října do 5. listopadu křižovatka v Hněvotínské ulici



(ZDROJ: ŘSD)

Autobusy pojedou jinak, zastaví i tramvaje

Se změnami musejí od neděle počítat také cestující v městské hromadné dopravě. Podle konkrétní etapy stavebních prací se budou měnit trasy i jízdní řády autobusových linek číslo 10, 12, 16, 19, 21, 26, 27, 29, 50 a 52.

V době od 13. do 22. října, kdy bude pro veškerý provoz uzavřena křižovatka Foerstrovy ulice a třídy Míru, má probíhat tramvajová výluka v úseku od zastávky Palackého až po zastávku Neředín, krematorium.

„Cestující budou o podobě tramvajového provozu v tomto období s předstihem informováni,“ ujistila Anna Sýkorová, mluvčí Dopravního podniku města Olomouce.

Informace o aktuálně upravených jízdních řádech MHD jsou k dispozici na webu DPMO.

Kromě městských autobusů se uzavírka průtahu dotkne také jízdních řádů některých autobusů IDSOK, podrobnosti jsou i s mapkami již uveřejněny na webu IDSOK.