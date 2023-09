Na měsíc a půl se od neděle 24. září zavře průtah Olomoucí, přes který denně projede přes 20 tisíc aut. Obávanou a Olomoučany hodně diskutovanou uzavírku čtyřproudovky Pražská, Foerstrova a Albertova v neděli ráno zatím připomínaly jen zabalené značky na autobusových zastávkách s informacemi, že nejsou obsluhovány.

Olomoucký průtah ve Foerstrově ulici, neděle 24.9. ráno. Uzavírka změní trasy linek autobusů MHD, zastávky na průtahu nebudou obsluhovány | Foto: Deník/Michal Kovář

Dvoukilometrový úsek průtahu byl ráno v avizovaný první den uzavírky ještě v provozu - jako každou jinou neděli.

Během dne už ale bude všechno jinak. Odstartuje největší letošní uzavírka v krajském městě a s ní spojené nejcitelnější komplikace v dopravě.

„Začínáme postupně. Nejprve na okraji, na příjezdových komunikacích. Za chvíli vyjíždíme,“ sdělil v neděli po 8. hodině pracovník společnosti Sekne, která od nedělního dopoledne začíná v okolí průtahu a na samotném čtyřpruhu rozmisťovat dopravní značení se zákazy a objížďkami.

Úderem 17. hodiny pak bude průtah v opravovaném úseku zcela uzavřen. „To už nic neprojede,“ avizoval okamžik zahájení úplné uzavírky pracovník Sekne.

Od pondělního rána se pak v Olomouci očekává velký test odolnosti dopravní sítě i nervů řidičů.

Průtah Olomoucí zavírá oprava. Proč úplně? ŘSD reaguje na ohlasy motoristů

Na frekventovaném tahu bude Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) do první poloviny listopadu měnit povrch. Přínosem bude i snížení hlučnosti provozu. Neprůjezdný úsek mohou řidiči objet po dvou oficiálních objízdných trasách: po nezpoplatněné části dálnice D35 a Brněnské ulici.

Alternativní průjezd bude umožněn přes čtvrť Řepčín, a to ulicemi Svatoplukova a Křelovská přes Křelov-Břuchotín.

Sídliště po 'Rusácích' hostilo olomoucký gastrofest. Bylo plno, premiéra nadchla

Úplné uzavírky se nevyhnou ani křižovatkám, ty budou zavírány postupně, vždy zhruba na týden. Od 13. do 22. října neprojedou auta ani tramvaje křižovatkou na třídě Míru, od 23. do 29. října křižovatkou se třídou Svornosti a od 30. října do 5. listopadu křižovatkou pod fakultní nemocnicí v Hněvotínské ulici. Mimo uzavírky je bude možné projíždět kolmo k opravovanému průtahu.