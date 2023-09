Se značnými komplikacemi musejí počítat tisíce řidičů, kteří jezdí po hlavním průtahu Olomoucí přes ulice Pražská, Foerstrova a Albertova. Ty budou kvůli výměně asfaltového povrchu a opravám autobusových zastávek od neděle 24. září až do poloviny listopadu zcela neprůjezdné.

Ředitelství silnic a dálnic opraví průtah Olomouci. Výměny se dočká i povrch silnice ve Foerstrově ulici. | Video: Tauberová Daniela

Úplná uzavírka frekventované čtyřproudovky přes město se dotkne i hlavních křižovatek.

S postupujícími opravami tak budou zcela uzavírány na několik dní i průjezdy přes třídu Míru, třídu Svornosti a Hněvotínskou ulici k fakultní nemocnici. Mimo dobu celkové uzavírky bude tyto křižovatky možné projet kolmo k opravovanému průtahu.

Ředitelství silnic a dálnic pro chystané opravy průtahu zvažovalo nejvhodnější variantu omezení. Nakonec bylo rozhodnuto o úplné uzavírce, ŘSD o tom informovalo ve středu.

Frekventovaný průtah Olomoucí uzavře oprava silnice v ulicích Albertova, Foerstrova a Pražská, od neděle 24. září do poloviny listopadu 2023Zdroj: ŘSD

Objížďka přes obchvat i Řepčín

Ředitelství silnic a dálnic se do výměny asfaltu na části hlavního tahu městem pustí v neděli 24. září.

Až do půlky listopadu pak bude uzavřena silnice první třídy číslo 35 v ulicích Pražská, Foerstrova a Albertova. Řidiči budou jezdit po objížďkách.

„Obousměrná objízdná trasa bude viditelně značená po nezpoplatněné části dálnice D35 a Brněnskou ulicí. Alternativní průjezd bude umožněn přes Řepčín a obec Křelov-Břuchotín,“ informoval regionální mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Uzavřené křižovatky

Termíny úplných uzavírek navazujících křižovatek

- od 13. do 22. října křižovatka na třídě Míru

- od 23. do 29. října křižovatka na třídě Svornosti

- od 30. října do 5. listopadu křižovatka v Hněvotínské ulici

Křižovatky na třídě Míru, třídě Svornosti a v Hněvotínské ulici budou mimo termíny úplných uzavírek průjezdné.

„V kolmém směru vůči opravované silnici. Ostatní, menší křižovatky, budou uzavřeny v souladu s postupem prací vůči jednotlivým etapám rekonstrukce prováděné postupně na celém úseku,“ upřesnil Miroslav Mazal.

Oprava má snížit i hlučnost

Opravovat se bude kilometr 241,6 až 243,7. Celkem má být z dvoukilometrového úseku odstraněno okolo 40 tisíc metrů čtverečních nerovností.

Rekonstrukce části hlavního tahu městem, kterým denně projede přes 24 tisíc vozidel, přijde na přibližně 28 milionů korun. Díky novému asfaltovému povrchu z jemnozrnného materiálu by se pak měla snížit hlučnost provozu.