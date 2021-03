V Litovli od úterka pokračuje rekonstrukce hlavního průtahu. Stavbaři již odfrézovali asfaltový povrch na mostní konstrukci, kterou v nejbližších dnech čeká demolice. Kvůli úplné uzavírce v úseku od autobusové stanice po odbočku do Lidické ulice musejí motoristé opět na objízdnou trasu kolem centra.

Rekonstrukce průtahu Litovlí, 17. března 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Stavbaři budou letos postupovat po etapách. Práce a uzavírky na krajské silnici jsou naplánovány až do konce roku. Ta současná končí před odbočkou do ulice Lidická a od 12. dubna do 14. června se práce rozšíří před odbočku do ulice Kysucká.