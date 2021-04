„Zatímco vloni se zavřela silnice a měsíc a půl se nic nedělalo, nyní jde vše podle plánu. Most je dole, odstraňují se zbytky základů a provádějí se dočišťovací práce. Firma taky upevnila zátarasy u elektrárny, aby nedošlo k poškození,“ popisoval starosta Litovle Viktor Kohout. „Maká se včetně sobot a nedělí,“ ocenil.

Podle původního harmonogramu se mělo na průtahu už měsíc a půl pracovat. Termín uzavírky krajské silnice se změnil ještě třikrát. Důvodem byly podle stavbařů průtahy vodoprávního řízení a dopady epidemie koronaviru.

Odstraňování zbytků po zbouraném mostu v Litovli

Zdroj: DENÍK/Daniela Tauberová

Práce až do konce roku

Letošní druhá etapa rekonstrukce Dukelské ulice opět zavřela průtah městem, silnici II/449, a to v úseku od autobusového nádraží před odbočku do ulice Lidická. Objížďka je nyní vedena v trase, jakou znají motoristé z loňské první etapy, a to až do poloviny června.

Změna nastane, až stavba pokročí ke Kysucké ulici, která bude zhruba měsíc uzavřena a objížďka povede přes ulici na Pavlínce. Tu musí nechat město do té doby rozšířit v úzkém úseku v délce zhruba sto padesát metrů.

Stavba je letos rozdělena do čtyř úseků a práce potrvají do konce roku. Druhou etapou to ovšem neskončí.

V plánu je i třetí část rozsáhlé rekonstrukce, která zahrnuje úsek od Unčovic po železniční vlečku do litovelského pivovaru, včetně frekventovaného kruhového objezdu v ulici Olomoucká.

Do rekonstrukce průtahu Litovlí, po kterém denně projede až 10 tisíc aut, investuje Olomoucký kraj téměř 100 milionů. Po opravě tankodromu a souvisejících staveb volali motoristé i město roky. Oddalovalo ji mimo jiné i složité hledání objízdných tras. Součástí opravy jsou i mosty a na nich příprava na cyklostezku.

Uzavírky a omezení kvůli opravě průtahu Litovlí

Od zahájení uzavírky – 11. 4. 2021 – úplná uzavírka silnice II/449 ul. Dukelská od druhého výjezdu z AS směr Uničov až před odbočení do ul. Lidická – včetně BUS

12. 4. – 14. 6. 2021 – úplná uzavírka silnice II/449 ul. Dukelská od druhého výjezdu z AS směr Uničov až před odbočení do ul. Kysucká – včetně BUS

15. 6. – 18. 7. 2021 – úplná uzavírka silnice II/449 ul. Dukelská od druhého výjezdu z AS směr Uničov až před most přes řeku Moravu – včetně BUS

od 19. 7. do konce roku - bude uzavřen úsek od mostu u Billy po vlečkový přejezd u pivovaru.

Zdroj: Městský úřad Litovel