Pro řidiče, kteří se chtěli dostat od autobusového nádraží novým průpichem, byla situace značně nepřehledná.

„Po otevření této části průpichu byl problém v tom, že chyběl odbočovací pruh. Oba průběžné jízdní pruhy na silnici dělily pouze středové čáry - když tedy auto vyjíždělo z průpichu na Velké Novosady a některý z řidičů před ním odbočil doleva, zatarasil cestu a neumožnil plynulý průjezd,“ popsal Petr Kopal z Dopravního inspektorátu v Přerově.

Navigace vede kamiony do slepé ulice

Komplikací byl v prvních dnech po spuštění průpichu také fakt, že řidiče kamionů naváděla navigace do Husovy ulice.

„Upozornili jsme proto společnosti Mapy.cz a Google, které se zabývají navigací řidičů, aby změnily trasu přes areál bývalé Juty a nenaváděly řidiče do Husovy ulice,“ shrnul vedoucí oddělení dopravy přerovského magistrátu Alexandr Salaba.

Většina řidičů, kteří chtějí jet na Brno, totiž postaru odbočuje na Kojetínskou a Husovu, kde ale končí ve slepé ulici.

„Do budoucna by mělo dojít ke zdvojení cílů a do ostrůvku na křižovatce v ulici Velké Novosady - Komenského - Kojetínská umístíme novou dopravní značku,“ řekl.

Policisté museli kvůli tvořícím se kolonám v prvních dnech řídit dopravu ručně a navádět vozidla správným směrem.

„Od úterý až do konce týdne jsme přistoupili k opatření, které se v závislosti na dopravní situaci může ještě prodloužit. Na křižovatce regulujeme dopravu, a to na základě aktuálního vyhodnocení a vzniku kolon,“ nastínila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Situaci monitorují hlídky, a to jak na křižovatce mezi Velkými Novosady, Kojetínskou a Komenského, tak na opačné straně - u autobusového nádraží.

„Další hlídky se pohybují také u autobusového nádraží a na třídě 17. listopadu, kde kontrolují řidiče, kteří nerespektují zákazové dopravní značení,“ doplnila.

Zlepšení až koncem října

Hlavním opatřením, ke kterému přistoupilo město po společné schůzce se zástupci kraje, policie a dopravního inspektorátu, bylo nové vodorovné značení. To se objevilo na silnici od čtvrtečního rána.

„Po intervenci města došlo k úpravě dopravního značení s tím, že byl vyznačen odbočovací pruh při výjezdu z průpichu do Kojetínské ulice. Interval na semaforu byl také mírně upraven, ale zásadní pro větší přehlednost je vyznačení odbočovacího pruhu ve směru na Kojetínskou. Díky tomu je teď provoz plynulejší,“ uvedl přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil.

Situace by se měla výrazně zlepšit koncem října, kdy bude stavba průpichu definitivně hotová.

„Zatím je to pořád jen částečně povolený průjezd stavbou, aby mohla dál pokračovat. Konečný stav nastane až ve chvíli, kdy bude Kojetínská otevřena obousměrně, budou spuštěny oba jízdní pruhy nového průpichu a vozidla budou jezdit v režimu 2 + 2. Osadí se také světelné signalizační zařízení, propojené koordinačním kabelem, které umožní vytvořit zelenou vlnu,“ konstatoval.

Zatím chaos a zmatek

Řidiči zažívali tento týden při průjezdu Přerova horké chvilky.

„Uvidíme, jak to bude vypadat, až to bude spuštěno celé. Zatím je to takové kouzelné, chaos a zmatek. Teď je město i v prázdninovém provozu úplně ucpané a od elektrárny se jede pomalu půl hodiny,“ řekl jeden z řidičů Otakar Heryán.

Někteří si dokonce předtím, než usednou za volant, pěšky procházejí trasu.

„Zítra mám jít do opravny s kolem, tak si to teď nanečisto procházím pěšky, abych věděl, jak se dostanu před pivovar. Je to tady hrozně spletité, budu asi muset nejprve jet k Tescu, objedu to kolem Bečvy a skončím na Komenského, protože tady je povolené odbočit,“ smál se Josef Kratochvíl z Troubek.