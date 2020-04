„V neděli bylo otestováno 1544 lidí v Olomouckém kraji. Věkové kohorty stále nebyly naplněny,“ informoval Deník Peter Vanek z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Potvrdil, že jsou pozitivní testy. Případy indikované ke stěru z nosohltanu a následnému laboratornímu vyšetření metodou PCR.

„Počty budou zveřejněny v rámci vyhodnocení studie,“ uvedl.

Podle informací Deníku jsou to na Olomoucku zatím jednotky případů, což překvapilo například starostu Litovle, jenž v neděli po poledni hovořil o doposud jediné osobě z Litovle, u níž byly v rámci studie prokázány protilátky.

„Promořenost je zatím velice, velice nízká. Za tři dny, co studie běží, vím o jednom pozitivním člověku z Litovle, kdy byly zjištěny protilátky. To šly na test prodavačky, které byly denně v kontaktu se spoustou lidí, také lidé z fabriky, kde měli na směně nakažené,“ zamýšlel se Viktor Kohout.

V Olomouci bylo do nedělního večera vyšetřeno 2444 dobrovolníků. Výzkumníkům zde zbývá otestovat 1556 lidí. V Litovli odebrali krev zatím 857 lidem a potřebují otestovat dalších 393 osob. V Uničově bylo do sobotního večera zkontrolováno 806 zájemců, přijít by mělo ještě 444 lidí.

„Rádi bychom povzbudili mladé lidi, věkovou kategorii 18 až 39 let,“ uvedl Vanek.